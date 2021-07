Liberalii își dau arama pe față: 'Ludovic Orban a numit 80 de secretari de stat fără informarea PNL'

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, îl acuză pe liderul partidului, Ludovic Orban, de numirea a 80 de secretari de stat fără consultarea formațiunii.

„Îmi cer scuze în faţa românilor că avem membri care nu se gândesc nici la partid, nici la guvernare. Noi am avut de pierdut din cauza politizării. Noi am pierdut alegerile parlamentare din cauza asta. Am avut discuţii atunci în interiorul partidului. Acele greşeli nu mai trebuie repetate (...) Am discutat atunci cu Orban, a zis că e pandemie. A zis că vin alegerile parlamentare, să nu avem discuţii ca să audă presa. (...) În România, politrucii s-au făcut birocraţi şi funcţionari publici. (...) O să venim cu un proiect de lege pe această temă (...) Anul trecut, Guvernul Orban a numit 80 de secretari de stat fără informarea PNL”, a declarat Sighiartău la Aleph News.