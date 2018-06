Robert Turcescu cosideră că alianțele locale cu PSD și fuziunea cu UNPR au fost 'erori politice'

Deputatul PMP Robert Turcescu, a declarat sâmbătă, la congresul extraordinar al partidului, că alianţele în plan local cu PSD, care ar trebui denunţate cât mai rapid, sau decizia de fuziune cu UNPR, au fost 'erori politice', relatează agerpres.

"Trebuie să admitem cu toţii că PMP a făcut şi erori politice despre care trebuie să vorbim mai ales într-un congres al partidului. Una dintre marile erori este decizia de după alegerile locale de a colabora cu Partidul Social Democrat în consilii locale sau judeţene. Am discutat cu colegii mei, cu mulţi dintre dumneavoastră, şi înţeleg că la un moment dat în viaţa politică trebuie să existe compromisuri, dar alianţele, chiar şi în plan local cu PSD sunt compromiţătoare şi ele ar trebui denunţate cât mai rapid şi aş fi aşteptat să auzim că ele sunt denunţate chiar de la tribuna acestui congres", a spus Turcescu.



O altă eroare, consideră Turcescu, este decizia de fuziune cu UNPR.



"O a doua eroare politică majoră pe care trebuie să ne-o asumăm, ea s-a întâmplat şi spun acest lucru nu pentru a denigra PMP, pentru că e un proiect în care am intrat şi cred în continuare că este un proiect care poate deveni un adevărat proiect politic, decizia de fuziune cu UNPR a fost o decizie, politic vorbind, greşită, şi ne-a costat", a adăugat deputatul.



De asemenea, în opinia sa, PMP a mai avut de pierdut din cauza unei "atitudini şovăitoare" în ce priveşte legile justiţiei.



"Electoratul nostru este un electorat băsist, noi suntem băsişti, iar atitudinea noastră şovăitoare, adeseori confuză, în legătură cu o temă extrem de importantă din ultimul an de zile, este vorba despre modificarea legilor justiţiei. Ne-a costat şi continuă să ne coste din perspectivă electorală. E un lucru care de asemenea trebuie spus. Stimaţi colegi, am fost la Chişinău, mi se pare extraordinară ideea promovării reunificării ţării, dar cred că, în bună măsură, PMP trebuie în perioada următoare să se concentreze şi asupra problemelor interne, care nu sunt puţine. E potopul pe noi! Va trebui să luptăm cu adevărat, să ieşim din tranşee pentru că stimata mea colegă Cătălina Bozianu vorbea mai devreme de nenorocirile pe care le face Firea la Bucureşti, dar noi ce facem în Consiliul General al Capitalei cu consilierii noştri?", a mai afirmat Turcescu.