Robert Turcescu este supărat pe Băsescu

În cadrul congresului extraordinar al PMP, deputatul Robert Turcescu a declarat că este supărat pe Traian Băsescu pentru că pleacă de la conducerea formaţiunii şi că nu rămâne 'măcar până la alegerile europarlamentare'.

"Nu vreau să stric momentul festiv, mai ales că am văzut că se poartă poeziile, am şi eu una mică, de început: Foaie verde de urzică/ Barca este găurită/ Şi încă una, zi-le altul/ Ne-a plecat şi comandantul. Eu trebuie să spun că sunt supărat pe domnul Traian Băsescu. Şi dacă la congresul de astăzi, un congres extraordinar, vorbim despre plecarea din funcţia de preşedinte a domnului Traian Băsescu, eu cred că acest congres nu ar fi trebuit să aibă loc. Am discutat şi am şi auzit teoria echipei câştigătoare şi nu a liderului. Dar pentru că vorbim uneori şi despre politică şi despre fotbal şi spunem că la ambele se pricepe toată lumea, credeţi că ar fi reuşit ieri Portugalia să întoarcă de două ori rezultatul, deşi a fost o echipă bună, dacă nu l-ar fi avut pe Ronaldo în teren? Aş vrea să fim realişti", a spus Turcescu, conform agerpres El şi-a exprimat speranţa ca oamenii, care au declarat în ultimii ani că sunt loiali partidului, să rămână aşa mai departe."Sunt supărat pe preşedintele Traian Băsescu pentru că nu rămâne la conducerea partidului măcar până după alegerile europarlamentare. Sunt supărat că ne-a anunţat relativ târziu de decizia domniei sale definitivă de a renunţa la conducerea Partidului Mişcarea Populară. Sper însă un lucru, cu tărie o spun, sper ca oamenii aceştia care s-au declarat în aceşti ani loiali până la capăt să rămână alături de Partidul Mişcarea Populară, dar nu vă îmbătaţi, dragi colegi, cu discursuri sforăitoare, nu vă îmbătaţi cu ideea că unele lucruri nu se văd. Se văd! Să fim realişti, pentru că ne aşteaptă o perioadă foarte grea. Domnule preşedinte Traian Băsescu, vreau să înţelegeţi foarte bine tonul de astăzi, nu un ton al dezamăgirii, dar m-aş fi aşteptat ca în această furtună politică pe care o traversăm să rămâneţi la cârma PMP", a conchis Turcescu.