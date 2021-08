Robert Turcescu face public răspunsul asociației care a făcut dezvăluirea despre Cîțu: 'Noi am primit informația de la PNL'

Asociația care a făcut dezvăluirile legate de închisoarea pe care ar fi făcut-o Florin Cîțu în Statele Unite ale Americii, în urmă cu 21 de ani, a recunoscut de unde a primit informația care a pus pe jar întreaga opinie publică în ultimele zile.

Cei de la Legalizam.ro, site deținut de asociația Evoluție în Instituție, coordonată de Cristian Dide, cunoscut protestatar #rezist din perioad 2017-2019, afirmă că sursa informației privind problemele lui Florin Cîțu din SUA este Partidul Național Liberal.

„Bună ziua, Domnule Turcescu.

Această informație a fost un cadou pentru noi.

Nu știm daca a fost un "cadou" de la USR pentru coaliție, dar vă garantez că noi am primit informația de la PNL. Nu suntem interesați de luptele politice din PNL. Prin Statutul asociației Evoluție în Instituție ne-am asumat informarea cetățenilor.

Am considerat că această informație este de interes public. Referitor la întârzierea postării: lipsă de resurse, de asta nu am postat când am promis.

Și eu m-am gândit că a fost o prostie că s-a suprapus cu 10 august”, se arată într-un răspuns făcut public de Robert Turcescu, din partea lui Cristian-Mihai Dide.