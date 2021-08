Robert Turcescu întră în PLIN SCANDAL privind sosia lui Clotilde Armand, surprisă în sala cu voturi: DE ce nu punctează decisiv?

Robert Turcescu intră tare în scandalul sosiei lui Clotilde Armand. După ce în presă au apărut imagini cu primarul Sectorului 1 în sala în care se numărau voturile de la alegerile locale, Armand a susținut că totul e o făcătură și că de fapt ar fi vorba de o altă femeie care seamănă cu ea. Turcescu vine cu o serie de întrebări care șubrezesc teoria lui Armand.

"Dacă nu e ea, dacă zice că doar "seamănă, dar nu răsare", cât de greu poate fi să ne spună cine e, de fapt, sosia ei? Ca doar n-or fi mii de persoane (sper!!) care au intrat in acele zile in camera cu voturi! Si chiar de-ar fi sute (sper ca nu!) ar trebui s-o stie cineva pe femeia in alb, deșirată și cu părul lung care semana asa de bine cu madame Clotilde! Nu pot sa cred că dintre atâția oameni care au văzut-o in acea zi scotocind prin sacii cu voturi nu există măcar unul, fie el si politist, care sa iasa public si sa spuna ca a gasit-o sau ca o stie pe femeia in alb care "seamănă, dar nu rasare" cu primarita de la S1! Ca sa nu mai spun ca ar trebui sa fie preocupată in primul rând madam Clotilde de gasirea acestei sosii a ei, ca sa puncteze decisiv in scandalul momentului.

Așadar, cine e femeia in alb? O cunoaste cineva pe sosia madamei Armand? Că dacă nu, înseamnă că seamănă și până la urmă răsare...", scrie Turcescu pe Facebook.