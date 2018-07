Robert Turcescu PROFEȚEȘTE marele plan, clocit în laboratoare: scena politică se CUTREMURĂ

Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține că tot ceea ce se întâmplă în aceste zile este parte a unui scenariu menit să o aducă pe Laura Codruța Kovesi în postura de prezidențiabil, în 2019. Turcescu arată că Laura Codruța Kovesi va candida chiar și împotriva lui Klaus Iohannis, iar cel mai probabil adversar va fi Liviu Dragnea.

Citește și: Dan Voiculescu, reacție la revocarea Laurei Codruța Kovesi: Urmează și criminalul șef

”Ce va fi? Pas cu pas

Iohannis a cedat, Kovesi va fi viitorul candidat al fortelor anti-PSD la scrutinul din 2019. Asa se explica mutenia... Mutului, dar si campania de victimizare a noului om politic, LC Kovesi. Iohannis e azi un las, Kovesi e brava. Poate acum va suna altfel si anuntul facut cu putin timp in urma, nitai-nisam, de Iohannis, cum ca va candida pentru un nou mandat. Mai stiti decorul? Era singur cu un stilp in spate. Kovesi a iesit ieri sa anunte, practic, intrarea in politica avind in spate toata echipa. Probabil ca pina la sfirsitul anului PNL va trebui sa aiba o alta conducere daca actuala nu va fi de acord cu sustinerea doamnei Kovesi la Presedintie. In acest moment asta e adevarata batalie care se duce in rindurile liberalilor: cu Kovesi sau cu Iohannis?

In acelasi ton prevad ca Dragnea s-ar putea sa fie lasat sa scape cu achitare in toamna si impins sa candideze la Prezidentiale ca, deh, e seful PSD! Ce ziceti de o confruntare Kovesi- Dragnea in 2019? The beauty and the beast! Eu zic ca asa va fi!