Roberto Mancini, după meciul Italiei cu Germania: Am fost puţin naivi să încasăm golul egalizator imediat după ce am marcat. E păcat

Selecţionerul Italiei, Roberto Mancini, s-a declarat mulţumit de remiza obţinută în faţa reprezentativei Germaniei (scor 1-1), sâmbătă, într-un meci din eşalonul de elită al Ligii Naţiunilor la fotbal, conform Agerpres.

Squadra Azzurra, care venea după un eşec categoric (0-3) cu Argentina în Finalissima, a deschis scorul prin Lorenzo Pellegrini (70), însă Germania a egalat aproape imediat, prin Joshua Kimmich (73)."Am fost puţin naivi să încasăm golul egalizator imediat după ce am marcat. E păcat, pentru că a fost un meci dificil, mai ales la început. Dar apoi jucătorii au făcut un meci bun, au ştiut să sufere împreună. Am jucat de la egal la egal cu o mare echipă. Avem tineri jucători buni, care au jucat pentru prima oară împreună şi mă bucur pentru ei. Sper că vor creşte rapid", a declarat Mancini.Omologul său de la naţionala Germaniei, Hansi Flick, a apreciat, în schimb, că echipei sale i-a lipsit "viteza şi coordonarea"."A fost un meci de care nu pot să fiu complet mulţumit. Primul nostru sfert de oră a fost bun, dar apoi ne-am pierdut puţin ritmul. Nu am avut suficientă viteză şi am comis prea multe greşeli. Mă aşteptam ca jucătorii să se înţeleagă mai bine pe teren, dar ne-a lipsit coordonarea, nu am avut controlul. Ceea ce reţin ca parte pozitivă este caracterul pe care l-am demonstrat reuşind să revenim imediat după ce am încasat un gol. Vom face o analiză pentru a corecta marţi, la meciul cu Anglia, ce nu am făcut bine în această seară", a spus Flick.