Roberto Mancini speră că Italia se va opri cât mai târziu din seria meciurilor fără înfrângere

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Italiei, Roberto Mancini, a asigurat marţi că echipa sa ''mai devreme sau mai târziu'' îşi va întrerupe seria de 37 de jocuri fără pierderi, dar a subliniat că prelungirea acesteia va depinde de jucătorii săi, în ajunul duelului cu Spania în semifinala Ligii Naţiunilor, scrie EFE.

''Trebuie să credem în victorie şi în meciul de mâine. Nu am pierdut 37 de jocuri şi am vrea să continuăm pe acest drum. Va depinde de noi, ştim că suntem o echipă excelentă, dar trebuie să muncim din greu pentru a continua să câştigăm'', a spus Mancini la conferinţa de presă dinaintea meciului de la San Siro. ''Mai devreme sau mai târziu vom pierde, este normal, dar sperăm să prelungim seria până în decembrie 2022 (la Cupa Mondială din Qatar) deşi nu cred că va fi uşor. Mâine trebuie să fim concentraţi pentru că am vrea să jucăm finala la Milano'', a adăugat el.

Italia a învins Spania în urmă cu trei luni în semifinala EURO 2020, iar Mancini spune că Liga Naţiunilor este un turneu important.''Acum se confruntă din nou cele mai bune echipe, vor fi meciuri grele într-un turneu important'', a spus Mancini, care a apreciat valoarea lotului Spaniei.Echipa de fotbal a Franţei o va avea adversară pe cea a Belgiei, iar Italia va juca împotriva Spaniei în semifinalele Ligii Naţiunilor într-un mini-turneu organizat în Italia.Cele patru naţionale vor evolua între 6 şi 10 octombrie 2021 la Milano şi Torino, unde vor avea semifinalele, finala mică şi finala pentru a stabili cine va urma Portugaliei, prima laureată a acestui trofeu în 2019.Niciuna dintre participantele la turneul din toamna anului viitor nu a participat la Final Four al primei ediţii. A