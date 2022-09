Robot chirurgical Versius şi ecosistem blockchain pentru dezinfecţie, în expoziţia medicală a SSIMA

Expoziţia medicală organizată, în premieră, în cadrul Conferinţei internaţionale de Tehnologie Medicală SSIMA, a cuprins, miercuri, ofertele a cinci start-upuri inovative, printre care cel mai modern robot chirurgical din lume, Versius, adus din Anglia de compania Cambridge Medical Robots (CMR), dar şi un ecosistem pentru dezinfecţie şi prevenire îmbolnăvirilor nosocomiale realizat de un orădean, potrivit Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor firmei CMR, Robotul chirurgical Versius este mult mai flexibil decât alte sisteme robotice (Da Vinci, de exemplu) şi permite operaţii efectuate de medic atât în picioare, cât şi pe scaun."Este singurul sistem de chirurgie robotică din lume care permite medicului să fie ori aşezat, ori în picioare când operează. Versius păstrează partea de chirurgie robotică, adică vizibilitate, 3D, mărirea imaginii de 10 ori, dar partea de articulare este mult mai flexibilă, cu mult mai multe grade de articulare, în 7 puncte. În prezent, încă nu există un asemenea robot chirurgical în România", a declarat un reprezentant oficial.



Foto: (c) Eugenia Paşca/AGERPRES



În lume, în prezent sunt 140 de roboţi Versius care efectuează deja 7.000 de proceduri. Un preţ estimativ se situează în jurul valorii de 1,5 milioane de euro.



Secţiunea dedicată industry day de la Spitalul Judeţean a mai oferit spre informare un produs revoluţionar al firmei orădene Hertzmed, o altă firmă a prezentat un produs informatic pentru rapoarte automate transcriind prin recunoaştere vocală indicaţiile medicului şi o altă firmă a prezentat inovaţii pe partea de radioterapie.



Compania orădeană Hertzmed a venit, în premieră, cu un ecosistem integrat pentru dezinfecţia încăperilor, bazat pe blockchain, care permite o transparenţă şi o trasabilitate completă a activităţilor de dezinfecţie. Ei oferă un aparat şi infrastructură soft care va digitaliza procesele de decontaminare în cadrul instituţiilor medicale, şcoli, grădiniţe, centre medicale, hoteluri, spa-uri, restaurante, mijloace de transport etc. Scopul lor este de a preveni îmbolnăvirile nosocomiale în instituţii.

Foto: (c) Eugenia Paşca/AGERPRES



"Noi am venit aici să prezentăm un ecosistem care va integra toţi producătorii de aparate pentru dezinfecţie microaerofloră din lume, le vom oferi gratuit acces la tehnologia şi infrastructura noastră. Aici avem primul aparat. Ecosistem înseamnă că toate procesele de decontaminare vor fi indexate în tehnologie blockchain şi toate procesele de dezinfecţie din fiecare instituţie cu acces la ecosistemul nostru vor fi raportate pe o hartă. Sistemul va oferi un rating în timp real fiecărei instituţii medicale ca şi nivel de igienă. Noi provocăm instituţiile din întreaga lume să fie mult mai atente cu procesele de decontaminare", a declarat, pentru AGERPRES, managerul general Sorin Bibărţan, antreprenor autodidact, cu competenţe tehnice.



Aparatul "Hertzmed 1000 +" decontaminează aerul şi suprafeţele dintr-o încăpere, prin pulverizarea unei ceţi foarte fine, în funcţie de volumetrie şi microorganismele targetate. Numele îi vine de la faptul că a fost testat într-o hală cu un volum de 3.000 metri cubi, unde a funcţionat foarte bine. Costă 5.000 de euro, plus TVA, dar aparatele vor putea fi achiziţionate din ianuarie anul viitor, lucrându-se în prezent la infrastructura software pentru harta respectivă.



Aproximativ 200 de medici, doctoranzi, profesori de bioinginerie şi specialişti în tehnologii medicale din peste zece ţări participă, în perioada 5 - 10 septembrie, la Conferinţa Internaţională de Tehnologie Medicală SSIMA Re:Imagine Healthcare, eveniment medical de mare anvergură, unic în Europa de Est, aflat la a VI-a ediţie, găzduit, în premieră, de Oradea, în sala mare a Primăriei. Pentru prima dată în cadrul SSIMA s-a organizat şi o expoziţie medicală într-un spital, respectiv Spitalul Clinic Judeţean din Oradea.