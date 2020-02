Robyn va primi titlul compozitorul deceniului la Premiile New Musical Express (NME), la Londra, anunță Smart Radio, potrivit Mediafax.

Autoarea hitului "Dancing On My Own" s-a declarat "copleșită și onorată” că a fost selectată să primească titlul care îi recunoaște influența asupra peisajului muzicii pop contemporane.

"Sunt așa multe piese bune compuse înainte și după 2010 care m-au inspirat”, a spus Robyn.

Citește și: Camila Cabello a revenit pe rețelele sociale

Premiile New Musical Express (NME) se vor decerna la Londra pe 12 februarie.

Robin Miriam Carlsson, cunoscută ca Robyn s-a născut pe 12 iunie, 1979, în Suedia. A debutat în 1995 cu albumul ”Robyn is Here” și a primit trei nominalizări la premiile Grammy. Este cunoscută și pentru colaborarea cu trupa norvegiană Röyksopp.