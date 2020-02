Camila Cabello a revenit pe rețelele sociale după ce a afirmat că s-a simțit ”copleșită”, arată Smart on Trend, potrivit Mediafax.

Vedeta în vârstă de 22 de ani a revenit pe Instagram după ce a lipsit pentru o săptămână. Cântăreața a explicat în acel moment că are ”nevoie de spațiu”.

"Bună!!!! de obicei, fac pauze în utilizarea rețelelor sociale pentru că am nevoie de spațiu și timp la distanță de toate acestea. Cred că e sănătos să știi când ai nevoie de timp pentru tine. E unul dintre cele mai importante lucruri la care am lucrat în acest an, să-mi ascult intuiția și să respect ce nevoi au mintea și corpul meu”, a scris Cabello. ”Când sunt copleșită sau suprasolicitată știu că trebuie să îmi ofer spațiu și să încetinesc ritmul. Dar îmi e dor de voi”.

Cântăreața a dezvăluit că se află la Londra și filmează pentru viitoarea producție după ”Cenușereasa”.

Camila Cabello este o cântăreață și textieră cubanezo-mexicano-americană. S-a născut în 1997, la Havana, în Cuba și a ajuns cunoscută în 2012, în emisiunea X Factor, ca membră a trupei Fifth Harmony. După colaborări cu Shawn Mendes, Machine Gun Kelly, Pitbull și J Balvin A debutat în cariera solo cu un single, ”Crying in the Club”, în 2017. În același an a lansat piesa ”Havana”, care a ajuns pe primele locuri ale clasamentelor în 15 țări din întreaga lume, inclusiv în Australia, România, Regatul Unit și Statele Unite.