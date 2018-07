Rod Stewart lansează un nou album de studio, intitulat 'Blood Red Roses'

Cântăreţul britanic Rod Stewart, în vârstă de 73 de ani, va lansa pe 28 septembrie un nou album de studio, intitulat ''Blood Red Roses'' şi înregistrat de casa de discuri Republic Records, conform unui anunţ făcut pe site-ul său, scrie Agerpres.

Albumul conţine 13 piese originale şi trei coveruri. În prima piesă, ''Didn't I'', lansată joi online, cântăreţul îşi exprimă dragostea şi regretele din calitatea sa de tată. Deşi în cântec se referă la o fiică, artistul pare să se adreseze fiului său, Sean, de 37 de ani, cunoscut pentru problemele legate de dependenţa de droguri şi alcool, remarcă AFP.În versurile melodiei, Rod Stewart lasă să se înţeleagă că s-a străduit mult, dar, după cum se vede, în zadar, să-şi ajute copilul să evite capcanele drogurilor şi celebrităţii, el însuşi recunoscând că a consumat cocaină."Nu am încercat să-ţi spun că acest lucru te va ucide?" "Dar tu ai crezut că e ceva cool şi că eu sunt doar un bătrân nebun", cântă septuagenarul, tatăl a opt copii, cu vocea lui răguşită inconfundabilă.

Citește și: Cântăreţul britanic Tom Jones, internat de urgență la spital



Rod Stewart precizează că va fi un album "profund personal", după cum reiese din primul titlu. "Întotdeauna îmi spun că fac albume pentru câţiva prieteni şi această înregistrare are această intimitate", spune artistul pe site-ul său.



''Blood Red Roses'', cel de-al 30-lea album de studio al lui Rod Steward, va fi lansat la aproape 50 de ani de la albumul de debut al lui Rod Stewart.



Prin voce, stil şi compoziţie, Rod Stewart a trecut prin toate genurile de muzică, de la rock, folk, la soul şi R & B, făcându-l una dintre puţinele vedete care a avut albume de top în fiecare deceniu al carierei sale. A câştigat nenumărate premii din industria muzicală, a fost inclus de două ori în Rock and Roll Hall of Fame, iar în 2016 a devenit oficial ''Sir Rod Steward'', fiind înnobilat de prinţul William, la Palatul Buckingham, pentru serviciile sale aduse muzicii şi pentru operele de caritate. În cariera sa de 50 de ani, a avut peste 200 de milioane de albume şi single-uri vândute şi a cucerit o mulţime de fani în întreaga lume.