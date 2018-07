Cântăreţul britanic Tom Jones, internat de urgență la spital

Cântăreţul britanic Tom Jones, în vârstă de 78 de ani, şi-a anulat mai multe concerte după ce a fost spitalizat din cauza unei infecţii bacteriene, informează Reuters, potrivit Mediafax.

Jones, printre ale cărui hituri se numără "It’s Not Unusual" şi "Delilah", şi-a cerut scuze fanilor, pe platforma de socializare online Twitter, pentru că a fost nevoit să îşi anuleze show-urile.

"Sir Tom Jones a fost diagnosticat cu o infecţie bacteriană şi este tratat în spital. Boala este sub control şi ne aşteptăm la o recuperare rapidă", se arată într-un comunicat.

Artistul a mai spus că speră să își continue turneul britanic actual în luna august.

În cariera sa de peste 50 de ani, Tom Jones a avut un impact puternic asupra stilurilor muzicale pop, soul şi rhythm & blues şi a lansat piese celebre, precum "Delilah", "Mama told me not to come", "What's New Pussycat", "It's Not Unusual", "Sex Bomb", "Thunderball", "She's a lady", "Burning Hell", "Tower of Song" şi "Hit or Miss".

Tom Jones a primit titlul de Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic din partea reginei Elizabeth a II-a, în 2006. Alte momente semnificative din lunga sa carieră sunt câştigarea unui premiu Brit "pentru cea mai bună contribuţie a unui artist în muzică", a trofeului Silver Clef pentru toate realizarile sale, a distincției Hitmaker (SUA) din partea compozitorilor americani din Hall of Fame, în 2010, a prestigiosului premiu Music Industry Trust (Marea Britanie), dar şi titlul de bărbatul anului 2012 din partea revistei GQ.