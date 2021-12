Rod Stewart şi fiul său au pledat vinovaţi pentru agresiune după o altercaţie cu un bodyguard în Florida

Starul rock britanic Rod Stewart şi fiul său Sean au pledat vinovaţi pentru agresiune după o altercaţie cu un bodyguard al unui hotel din Florida pe 31 decembrie 2019, a anunţat vineri procuratura, potrivit AFP, anunță Agerpres.

Cu toate acestea, niciunul dintre cei doi nu a fost sancţionat în mod oficial.

Cântăreţul în vârstă de 76 de ani, cunoscut pentru hituri ca "Maggie May" şi "You Wear It Well", şi familia sa se aflau la hotelul The Breakers din Palm Beach când li s-a refuzat accesul la o petrecere care se desfăşura într-o secţiune "pentru copii" a luxoasei clădiri.

Rod Stewart a fost acuzat că l-a lovit cu pumnul în piept pe bodyguardul care păzea evenimentul, atunci când acesta a refuzat să cedeze în faţa protestelor fiului său.

Fostul cântăreţ al trupei The Faces a fost acuzat de agresiune, o infracţiune minoră care se pedepseşte de obicei cu o amendă.

Însă, după ce au pledat vinovaţi, judecătorul a decis să nu impună o pedeapsă cântăreţului şi fiului său, ceea ce înseamnă că aceştia nu sunt condamnaţi în mod oficial şi, în acelaşi timp, scuteşte instanţa de o procedură lungă şi costisitoare.

"Nimeni nu a fost rănit în acest incident, iar juraţii nu l-au găsit vinovat pe Sir Rod Stewart", a declarat pentru AFP avocatul vedetei, Guy Fronstin, într-un comunicat.

Cântăreţul a pledat vinovat pentru a evita un proces public "jenant şi inutil", a adăugat el.

Victima agresiunii, Jessie Dixon, nu s-a opus acestei soluţii, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al procurorului.

Având la activ peste 30 de albume, Rod Stewart a fost înnobilat de către regina Elisabeta a II-a în 2016. La sfârşitul anului 2019, el a dezvăluit că a luptat cu succes împotriva unui cancer de prostată.

Fiul său Sean, în vârstă de 41 de ani, este cunoscut pentru dependenţa sa de droguri şi pentru isprăvile sale. În 2002, el a fost arestat pentru agresarea unui bărbat în faţa unui restaurant din Malibu, o altercaţie întreruptă de intervenţia actorului Dean Cain, care l-a interpretat pe Superman în serialul "Lois and Clark".

În 2015, el a fost arestat din nou pe aeroportul din Miami, după ce s-a urcat pe banda rulantă pentru bagaje, a rămas acolo alături de valiza sa şi a trecut printr-o trapă ajungând într-o zonă interzisă publicului.