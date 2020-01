Roger Federer: 'Am avut crampe musculare în zona inghinală'

Roger Federer a avut emoții în partida care l-a dus în semifinalele Australian Open, cu Tennys Sandgren, iar la declarațiile ulterioare a recunoscut că în timpul meciului nu era foarte încrezător că poate învinge. Elvețianul a cerut, în timpul meciului, de mai multe ori intervenția medicului, potrivit Mediafax.

Din precizările lui Federer, au fost probleme din cauza efortului depus în meciurile anterioare, dar și în cel cu americanul. Partida de marți dimineață a durat 3 ore și 28 de minute. „Am avut crampe musculare în zona inghinală. Vă spun sincer, nu am vrut să mă retrag pentru a-l lăsa să mă învingă cu stil, era urât să îi răpesc această bucurie cu o retragere.

Repet, e incredibil ce s-a întâmplat, nu am crezut că mai pot câștiga. Am vrut să revin și să văd ce se întâmplă, m-am gândit că poate mă voi simți mai bine, m-am gândit inclusiv și la faptul că el ar putea avea probleme medicale. Oricum, vă spun că nu e comod să trebuiască să joci contra unui adversar care e accidentat. Am pus în balanță, am considerat că accidentarea nu e suficient de gravă și am decis să risc.

Am fost foarte norocos. Când te confrunți cu atât de multe mingi de meci, nu mai ai controlul. Nu se întâmplă de obicei să revii în astfel de situații. Tennys a jucat excepțional, dar eu am crezut în miracole. Poate că nu meritam să înving, dar sunt foarte fericit că am făcut-o.” , a declarat Federer, citat de eurosport.ro.

Elvețianul va juca cea de-a 15-a semifinală din carieră de la Australian Open, unde se va întâlni cu învingătorul meciului dintre Novak Djokovic (32 de ani, nr. 2 ATP) și Milos Raonic (29 de ani, nr. 35 ATP).

Roger Federer, în prezent pe locul trei mondial, a câştigat de şase ori titlul la Australian Open, ultima oară în 2018. Elveţianul este jucătorul cu cele mai multe titluri de Mare Şlem cucerite în carieră, 20, fiind urmat de Rafael Nadal, care a obţinut 19 astfel de distincţii.