SURSE - Thriller în Parlament: suspans major la moțiunea de cenzură

PSD are șanse bune să răstoarne guvernul Ludovic Orban. Întrebarea aflată pe buzele parlamentarilor este dacă PSD își dorește să deschidă calea spre anticipate. Sunt mai multe 'combinatii' vehiculate in Parlament.

Surse parlamentare au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca PSD si UDMR pot strânge cele 233 de voturi cu care să demită Guvernul. Cele două partide pleacă, pe hârtie, de la 228 de voturi, așadar cu un „handicap” de 5 voturi.

Inca 3-4 voturi ar putea obtine de la gruparea Teodor Melescanu - Gratiela Gavrilescu - Alexandru Baisanu - Marian Cucsa. De asemenea, apropiati de-ai Gabrielei Firea, precum parlamentarii Corina Bogaciu si Gabriel Botnariu ar putea și ei sa puna umarul alaturi de PSD. Un alt lot important de voturi ar putea veni de la deputatii minoritatilor nationale, unde inclusiv liberalii ar putea sa-si indemne simpatizantii sa voteze demiterea guvernului. Au mai fost discutii individuale intre parlamentari de la PSD si parlamentarii Pro Romania.

Dar PSD incearca sa evite cu orice pret anticipatele inainte de locale, pentru ca in aceasta varianta ar avea cele mai multe pierderi, spun surse din partid. Ca sa isi minimizeze pierderile, PSD ar putea sacrifica alegerile in doua tururi doar ca sa fie sigur ca nu se ajunge la anticipate.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a dat doua semnale importante. A spus recent ca matematic nu sunt voturile pentru demiterea Guvernului, o afirmatie adevarata dar care da un semnal prost pentru eventuale negocieri. De asemenea, Ciolacu a spus ca Teodor Melescanu nu o sa mai fie sustinut pentru sefia Senatului, riscand astfel sa piarda ceva voturi.

Surse parlamentare spun ca daca PSD ar vrea demiterea Guvernului, atunci Ciolacu s-ar fi abtinut de la afirmatiile de mai sus.

O varianta de rezerva pentru PSD este, in cazul in care nu demite Guvernul, sa joace ultima carte la Curtea Constitutionala si sa se bazeze pe judecatorii CCR ca vor declara neconstitutionala angajarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor in doua tururi.

Nu este nimic batut in cuie momentan si toate optiunile raman deschise, considera parlamentarii consultati de STIRIPESURSE.RO.