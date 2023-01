Roger Federer şi Dua Lipa, printre copreşedinţii Met Gala 2023

Legenda tenisului Roger Federer, cântăreaţa Dua Lipa şi actriţele Michaela Coel şi Penelope Cruz vor fi copreşedinţi ai viitoarei Met Gala, unul dintre cele mai fascinante evenimente din New York, în cadrul căruia vedetele defilează în ţinute extravagante, informează AFP.

Cei patru vor fi însoţiţi de celebra Anna Wintour, redactorul-şef al revistei Vogue, care prezidează fiecare ediţie a evenimentului, a anunţat muzeul newyorkez într-un comunicat.

Gala Met este atât un spectacol al celebrităţilor, cât şi un eveniment social şi filantropic, fiind principala sursă de finanţare pentru departamentul de modă al muzeului (The Costume Institute), cu un total estimat la peste 16 milioane de dolari în 2021, informează Agerpres.

Evenimentul are loc anual în prima zi de luni din mai şi însoţeşte deschiderea marii expoziţii în cadrul The Costume Institute, dedicată în 2023 designerului Karl Lagerfeld, care a murit în 2019.

Codul vestimentar pentru această seară va fi "în onoarea lui Karl".

De obicei, plecând de la această temă impusă, marii creatori de modă şi brandurile de lux concep cele mai originale sau extravagante ţinute purtate de vedetele internaţionale pentru a se distinge pe covorul roşu, în faţa roiurilor de fotografi. Alegerea preşedinţilor galei este, de asemenea, analizată cu atenţie în lumea modei şi a celebrităţilor.

Alături de Roger Federer, o legendă a tenisului care se va retrage în 2022, se află actriţa spaniolă Penelope Cruz, care a defilat anterior pentru Karl Lagerfeld.

Ceilalţi doi copreşedinţi sunt vedete în ascensiune: cântăreaţa britanico-albaneză Dua Lipa, cunoscută pentru hitul "Levitating" şi care are în palmares şase Brit Awards şi trei Grammy Awards la vârsta de 27 de ani şi actriţa şi scenarista Michaela Coel, în vârstă de 35 de ani, autoarea seriei "I May Destroy You", despre un viol şi urmările acestuia şi care interpretează unul dintre personajele din cel mai recent film Marvel, "Black Panther: Wakanda Forever".