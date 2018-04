Rolul internetului în păstrarea tradițiilor: Ce și cum caută românii online de Paști/ Analiză CURS

Tradițiile și obiceiurile sunt o componentă a spiritului românesc și o parte integrată a culturii românești. Ținute vii în trecut prin oralitate, odată cu dezvoltarea societății, tradițiile și obiceiurile se găsesc, în zilele noastre, pe internet. Sau cel puțin așa speră românii care caută să se informeze despre diverse tradiții și obiceiuri și în acest mediu de informare, potrivit unei analize realizate de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS pentru STIRIPESURSE.RO.

Cultura românească oferă o diversitate de oportunități de întoarcere la tradiții și obiceiuri de-a lungul unui an calendaristic. In plus, cele mai multe zile libere ale românilor sunt legate de diverse sărbători care presupun tradiții și obiceiuri specifice. Astfel, sintagma “tradiții și obiceiuri” apare în căutările Google pe întreg parcursul anului, cu vârfuri de căutări în perioada unor sărbători importante precum, Paști, Crăciun, Sfântul Andrei, Sfânta Marie, Rusalii, Florii.

În schimb, căutările specifice pentru “tradiții de Paști” sau “tradiții de Crăciun” sunt srtrâns legate de perioada acestor sărbători.

Aspectul interesant relevat de datele google trends este că interesul românilor este mai ridicat pentru tradițiile de Crăciun comparativ cu tradițiile de Paști, asta pentru că deși Paștile este cea mai importantă sărbătoare în religia creștină, Crăciunul oferă posibilitatea unor tradiții mai festiviste și mai puțin evlavioase.

În privința principalelor “bucate” specifice celor două sărbători importante, Crăciun și Paști, cozonacul este desertul comun pentru ambele sărbători, conform căutărilor românilor pe internet.

Sarmalele și cornulețele sunt căutate cu precădere în preajma Crăciunului, iar pasca și drobul în preajma Paștilor.

Spre deosebire de tradițiile specifice, cele două “bucate” specifice Paștilor stârnesc mai mult interes de căutare pe internet pentru români comparativ cu cele două feluri de mâncare căutate în preajma Crăciunului.

