`Roma` al lui Alfonso Cuarón şi `The Favourite` al lui Yorgos Lanthimos, marile câştigătoare ale galei Premiilor Bafta 2019

Lungmetrajele „Roma” al lui Alfonso Cuarón şi „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos sunt marile câştigătoare ale galei premiilor Academiei Britanice de Film, care a avut loc duminică seară la Londra, relateaza news.ro

„Roma” s-a impus la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor”, „cea mai bună imagine” şi „cel mai bun film într-o limbă străină”. De cealaltă parte, „The Favourite” a primit cele mai multe trofee BAFTA - 7 - la categoriile „cel mai bun film britanic”, „cea mai bună actriţă în rol principal”, „cea mai bună actriţă în rol secundar”, „cel mai bun scenariu original”, „cele mai bune costume”, „machiaj şi coafură” şi „cea mai bună scenografie”.

Cea de-a 72-a gală a premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) a avut loc pentru al treilea an consecutiv la Royal Albert Hall din Londra şi a fost prezentată de actriţa Joanna Lumley.

„Slavă Cerului că BAFTA chiar are o gazdă”, a spus ea în deschidere, făcând referire la gala premiilor Academiei Americane de Film care, pentru a doua oară în istorie, anul acesta, nu va avea un prezentator principal.

Lungmetrajul „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos a fost selectat la 12 categorii ale premiilor BAFTA. Ca număr de selecţii, el a fost urmat de „Bohemian Rhapsody”, „First Man”, „Roma” şi „A Star is Born”, cu câte şapte.

Ediţia de anul acesta a fost marcată de controversa iscată în jurul regizorului Bryan Singer („Bohemian Rhapsody”), acuzat că a abuzat sexual mai mulţi minori, astfel că Academia Britanică de Film a anunţat – imediat după încheierea votului celor peste 6.400 de membri ai săi – că a înlăturat numele cineastului dintre nominalizaţi, până ce acuzaţiile aduse cineastului vor fi clarificate. El era selectat la categoria „cel mai bun film britanic”.

Thelma Schoonmaker, colaboratoare a lui Martin Scorsese, premiată cu Oscar pentru montajul filmelor „Raging Bull” (1980), „The Aviator” (2004) şi „The Departed” (2006), a primit la gala de duminică cea mai înaltă distincţie onorifică acordată de British Academy of Film and Television Arts.

Prinţul William a participat la gală, alături de soţia lui, ducesa de Cambridge. Majoritatea nominalizaţilor au fost prezenţi la eveniment, iar între invitaţi s-au numărat actorii Cate Blanchett, Salma Hayek, Jamie Bell şi Jonathan Pryce, muzicienii Brian May şi Roger Taylor (Queen) şi cineastul Peter Jackson.

La categoria „cel mai bun film” au fost nominalizate: „BlacKkKlansman” (r. Spike Lee), „The Favourite” (r. Yorgos Lanthimos), „Green Book” (r. Peter Farrelly), „Roma” (r. Alfonso Cuarón) şi „A Star is Born” (r. Bradley Cooper). Câştigător a fost ales lungmetrajul lui Alfonso Cuarón.

Trofeul pentru cel mai bun regizor a revenit tot cineastului mexican pentru „Roma”, producţie Netflix.

Olivia Colman a fost recompensată cu trofeul categoriei „cea mai bună actriţă”, pentru rolul din „The Favourite”, pentru care a primit şi un Glob de Aur, în luna ianuarie, şi o nominalizare la Oscar.

Rami Malek a primit trofeul la categoria „cel mai bun actor”, pentru rolul din „Bohemian Rhapsody”, cel mai de succes film biografic muzical din toate timpurile. Acest rol i-a adus actorului şi un Glob de Aur şi o nominalizare la Oscar.

Cea mai bună actriţă în rol secundar a fost desemnată Rachel Weisz, pentru „The Favourite”. Weisz a fost nominalizată pentru acest rol la Globurile de Aur şi la Oscar.

Mahershala Ali a câştigat trofeul categoriei „cel mai bun actor în rol secundar”, pentru interpretarea din filmul „Green Book”. Interpretarea i-a adus mai adus anul acesta un Glob de Aur şi o nominalizare la Oscar.

Cel mai bun film într-o limbă străină alta decât engleza a fost desemnat „Roma”, produs de Alfonso Cuarón şi Gabriela Rodríguez.

Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel şi Kevin Willmott au fost câştigătorii categoriei „cel mai bun scenariu adaptat”, pentru „BlacKkKlansman”.

Deborah Davis şi Tony McNamara au fost premiaţi pentru cel mai bun scenariu original – „The Favourite”.

Tot „The Favourite” (Yorgos Lanthimos, Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday, Deborah Davis, Tony McNamara) a fost desemnat cel mai bun film britanic.

Cel mai bun documentar a fost ales „Free Solo” (Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Shannon Dill, Evan Hayes), în timp ce pentru cel mai bun montaj a fost premiat Hank Corwin, pentru „Vice”.

La categoria „Rising Star”, în urma votului publicului, câştigătoare a fost actriţa Letitia Wright, cunoscută din mai multe seriale, între care „Humans” şi „Black Mirror”, dar şi din producţii ca „Black Panther” şi „Avengers: Infinity War”.

Michael Pearce (scenarist/ regizor) şi Lauren Dark (producător) au fost premiaţi pentru cel mai bun debut, cu filmul „Beast”.

Cel mai bun scurtmetraj britanic a fost ales „73 Cows”, de Alex Lockwood.

Cel mai bun scurtmetraj britanic de animaţie a fost „Roughhouse”, de Jonathan Hodgson şi Richard Van Den Boom.

Titlul de „cea mai bună scenografie” a revenit lungmetrajului „The Favourite” (Fiona Crombie, Alice Felton), iar cea mai bună muzică a fost aleasă cea din „A Star is Born” - Bradley Cooper, Lady Gaga şi Lukas Nelson.

Filmul „Black Panther” a fost premiat pentru efectele vizuale create de Geoffrey Baumann, Jesse James Chisholm, Craig Hammack şi Dan Sudick.

Alfonso Cuarón („Roma”) a primit trofeul pentru „cea mai bună imagine”, iar John Casali, Tim Cavagin, Nina Hartstone, Paul Massey şi John Warhurst („Bohemian Rhapsody”), pentru „cel mai bun sunet”.

Sandy Powell a fost premiată pentru costumele create pentru filmul „The Favourite”, iar pentru machiaj şi coafură a fost recompensată Nadia Stacey pentru acelaşi „The Favourite”.

„Spider-Man: Into the Spider-Verse”, de Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman şi Phil Lord, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj de animaţie.