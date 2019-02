Simona Halep, discurs emoţionant după victoria României în Fed Cup: 'Micuţii care se apucă de tenis pot avea încredere în noi'

Simona Halep, locul 3 WTA, a avut un discurs impresionant după meciul de dublu care a calificat România în semifinalele Fed Cup, fostul lider mondial declarând că pentru ţara noastră este o performanţă uriaşă, iar tinerii care se apucă de tenis pot avea nişte modele în ele.

"A fost un meci foarte tensionat, din tribune a fost şi mai greu. Am avut emoţii mari. Monica m-a întrebat înainte dacă nu vreau să intru, dar i-am spus că ea e mai bună (n.r să joace la dublu). Toate am depus un mare efort în acest meci. Am jucat cu o campioană enormă, Cehia. Fetele sunt extraordinare, şi-au lăsat inima pe teren, astfel că au reuşit să câştige. Anul acesta dau totul pentru echipa de Fed Cup, cum am mai spus. Pentru noi, pentru ţara noastră, e un lucru enorm. Micuţii care se apucă de tenis pot avea încredere în noi. Acest Fed Cup înseamnă altceva", a spus Simona Halep, la Telekom Sport, potrivit Mediafax.

România s-a calificat în semifinalele Fed Cup, după o victorie memorabilă a perechii Irina Begu / Monica Niculescu în faţa cuplului Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova, în setul decisiv al meciului al cincilea, de dublu, 6-7(2), 6-4, 6-4.

Simona Halep a contribuit cu două victorii la simplu.

România a eliminat deţinătoarea trofeului, Cehia, cu scorul general de 3-2, administrându-i prima înfrângere în Ostravar Arena începând din 2011 - anul care marchează startul dominaţiei Cehiei în competiţia pe naţiuni a tenisului feminin.

