Român arestat pentru agresiune asupra unei persoane cu handicap

MANTUA - De ceva timp lua bani de la o persoana cu handicap: Un român de 25 de ani, a fost arestat de polițiștii din Mantua. Bărbatul, folosind violența psihica impotriva unei persoane cu handicap a forțat pe aceasta să scoată bani, sume cuprinse între 50 și 500 de euro, pe care apoi barbatul ii cheltuit fara o justificare. Carabinierii care au aflat de situatie au realizat un flagrant, in sensul ca l au atras pe tanar la casa persoanei cu handicap, dar in loc sa primeasca bani, acesta a fost arestat de Carabinieri. Acesta a fost apoi însoțit la închisoarea din via Poma la dispoziția autorității judiciare și va trebui să răspundă pentru infracțiunea de extorcare continuă și agravată în detrimentul unei persoane cu probleme mentale.