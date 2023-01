Romanele 'Viaţa mincinoasă a adulţilor' şi 'Zgomotul alb' din portofoliul colecţiei Anansi, în ecranizări disponibile pe platforma Netflix

În lista celor mai recente filme difuzate în reţeaua Netfix se află şi două romane aflate în portofoliul colecţiei Anansi. World Fiction. Este vorba despre „Viaţa mincinoasă a adulţilor” de Elena Ferrante (traducere de Cerasela Barbone), unul dintre cele şase titluri cu care a debutat colecţia, în toamna anului 2020, şi de „Zgomotul alb” de Don DeLillo, un roman ce urmează să sosească din tipografie într-o ediţie nouă, în traducerea regretatului Horia Florian Popescu.

Creată sub forma unui serial în şase episoade, adaptarea romanului „Viaţa mincinoasă a adulţilor” a fost regizată de Edoardo De Angelis, având-o drept protagonistă pe Giordana Marengo în rolul Giovannei, alături de Valeria Golino în rolul Vittoriei, matuşa ei misterioasă, informează News.ro.

Serialul şi romanul Elenei Ferrante urmăresc tranziţia Giovannei din copilărie către adolescenţă în perioada anilor ’90, în Napoli. Lumea interioară a Giovannei se prăbuşeşte când îşi aude tatăl spunând că faţa ei îşi pierde drăgălăşenia şi începe să semene cu cea a dispreţuitei mătuşi Vittoria. Viaţa ei devine o căutare chinuitoare a oglinzii în care să se poată vedea cu adevărat. Giovanna se caută pe sine în două oraşe înrudite ce se urăsc reciproc: oraşul Napoli al înălţimilor şi al rafinamentului şi acelaşi oraş, dar al adâncurilor, un loc al excesului şi al vulgarităţii. Fata se mişcă între cele două realităţi înainte şi înapoi, fără a găsi răspunsuri sau o cale de a se salva, ajungând în schimb la o maturizare nedorită, care nu e nici pe departe atât de frumoasă pe cât crezuse.

„Viaţa mincinoasă a adulţilor” este cea de-a patra carte a Elenei Ferrante care a fost ecranizată, după adaptarea tetralogiei în forma unui serial difuzat în reţeaua HBO (Prietena mea genială) şi filmele de succes Iubire amară şi Zilele abandonului.

Cel de-al doilea film adaptat după o carte aflată în portofoliul colecţiei Anansi. Word Fiction este „Zgomotul alb”, în regia lui Noah Baumbach, care transpune pe ecran romanul omonim al marelui scriitor american Don DeLillo.

Avându-i în rolurile principale pe Adam Driver, Greta Gerwig şi Don Cheadle, „Zgomotul alb” este primul lungmetraj regizat de Baumbach care nu se bazează pe o poveste originală, scrisă de el. Filmul a fost elogiat de critici şi premiat recent la Veneţia.

Considerat una dintre capodoperele lui Don DeLillo, „Zgomotul alb” urmăreşte un an din viaţa lui Jack Gladney, şef al catedrei de studii despre Hitler la facultatea sa, în ciuda faptului că nu vorbeşte o boabă de germană. Existenţa lui idilică şi absurdă, ce stă sub semnul unei anxietăţi legate de propria condiţie de muritor, e tulburată de apariţia unui nor toxic care-l pune în faţa unei ameninţări reale. „Zgomotul alb” este o combinaţie strălucită de satiră socială şi investigaţie metafizică prin care Don DeLillo scoate la lumină consumerismul sălbatic, suprasaturaţia media din vieţile noastre şi intelectualismul mărunt.