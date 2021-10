România a fost cea mai afectată ţară membră UE de incendiile forestiere în 2020, cu 627 de incendii care au afectat 5.151 de hectare

România a fost cea mai afectată ţară membră UE de incendiile forestiere în 2020, cu 627 de incendii care au afectat o suprafaţă de 5.151 de hectare, conform unui raport privind incendiile forestiere din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, pentru anul 2020 publicat vineri de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, conform agerpres.

Potrivit acestui raport, după cel mai nefast an de până acum, care a fost 2019, şi în 2020 incendiile au distrus suprafeţe extinse de teren natural în Europa. În pofida unul nivel de pregătire mai ridicat în ţările UE, aproximativ 340.000 de hectare au ars în UE în 2020, o suprafaţă cu 30% mai mare decât Luxemburgul. România a fost cea mai afectată ţară membră UE de incendiile forestiere în 2020, urmată de Portugalia, Spania şi Italia.

Incendiile de pădure au afectat grav zone protejate "Natura 2000" din Europa totalizând 136.331 ha, aproximativ 40% din suprafaţa totală distrusă de foc în 2020 - ceva mai puţin decât în 2019, dar peste media ultimilor nouă ani. Ca şi în 2019, România a însumat din nou aproape jumătate din suprafaţa distrusă de incendii în cadrul siturilor "Natura 2000", cea mai mare suprafaţă situându-se în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.În 2020, incendiile care s-au întins pe o suprafaţă de peste 30 de hectare au afectat 20 de state membre ale UE, distrugând 339.489 ha, suprafaţă care depăşeşte uşor cifra înregistrată în 2019. Totodată, în sezonul incendiilor 2020 şi-au pierdut viaţa mai mulţi oameni decât în 2019: raportarea naţională din partea Spaniei a înregistrat şase victime, dintre care patru erau pompieri.Sezonul incendiilor forestiere din 2020 a fost caracterizat de un număr mare de incendii de vegetaţie în prima jumătate a acestui an. Incendiile au izbucnit iarna în regiunea Deltei Dunării şi în Pirinei, iar în primăvară în principal în regiunea Balcanilor. În timpul verii şi al toamnei, cele mai afectate au fost ţările mediteraneene, în special Spania şi Portugalia, care au înregistrat cele mai mari incendii din UE în 2020. Cele mai mari incendii de pădure din anul în discuţie au izbucnit în afara UE, în Ucraina, lângă reactorul nuclear îngropat de la Cernobîl."Clima în schimbare are efecte asupra duratei sezonului incendiilor şi a gravităţii acestora, periclitând tot mai multe vieţi şi distrugând natura. Raportul de astăzi arată cât de gravă a fost situaţia anul trecut, astfel cum reiese şi din datele de anul acesta. Comisia Europeană a adoptat Strategia UE pentru păduri în scopul de a întări rezistenţa pădurilor europene. Ca să putem atenua impactul incendiilor de vegetaţie avem neapărată nevoie de păduri sănătoase şi rezistente şi de terenuri gestionate într-un mod care să protejeze biodiversitatea şi oamenii. Iată de ce colaborăm cu partenerii noştri şi cu autorităţile naţionale pentru a stabili ca normă o prevenire a incendiilor de vegetaţie bazată pe gestionarea adecvată a terenurilor", a declarat comisarul pentru Mediu, Oceane şi Pescuit, Virginijus Sinkevicius.Centrul Comun de Cercetare are o contribuţie esenţială la reducerea riscurilor reprezentate de incendiile de pădure de a provoca dezastre în Europa şi pe plan mondial, prin intermediul dezvoltării şi funcţionării Sistemului european de informare privind incendiile forestiere (EFFIS). În cadrul programului Copernicus al UE şi al Grupului de experţi în materie de incendii forestiere (EGFF), EFFIS asigură monitorizarea continuă din sateliţi a situaţiei incendiilor din Europa. EFFIS furnizează ţărilor o platformă pentru ca acestea să poată face schimb de bune practici cu privire la prevenirea incendiilor, la lupta împotriva acestora, la refacerea vegetaţiei şi la gestionarea incendiilor la nivel european. EFFIS a fost utilizat de organizaţiile guvernamentale şi de către cetăţeni, având aproape 300 000 de utilizatori din 178 de ţări în 2020. EFFIS este completat şi de sistemul mondial de informare privind incendiile forestiere (GWIS), care extinde monitorizarea la întregul glob.Rapoartele JRC privind incendiile forestiere din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord prezintă o perspectivă foarte cuprinzătoare asupra situaţiei incendiilor forestiere. Ediţia din 2020 include rapoarte din 33 de ţări din regiunile respective care descriu activităţi naţionale de gestionare a incendiilor şi acţiuni întreprinse la ambele niveluri, naţional şi european, pe parcursul campaniilor de luptă împotriva incendiilor forestiere din această perioadă.