România a fost învinsă de Georgia, scor 28-17, în Rugby Europe Championship. Meciul s-a disputat cu public

Reprezentativa de rugby a României a fost învinsă, duminică, la Tbilisi, scor 28-17, selecţionata Georgiei, într-un meci din etapa a patra a Rugby Europe Championship, anunță news.ro.

Confruntarea a contat şi pentru Cupa Antim Ivireanul. Meciul s-a disputat cu public.

De la georgieni a fost eliminat Mamukashvili în minutul 21.

România şi Georgia s-au mai întâlnit de 24 de ori, 14 victorii revenind georgienilor şi nouă Stejarilor, iar o întâlnire s-a terminat la egalitate.

În primele etape ale Rugby Europe Championship, România a fost învinsă de Rusia, scor 18-13, şi s-a impus în faţa Portugaliei (28-27) şi Spaniei (22-16).

Pentru “stejari” urmează confruntarea din 3 sau 4 iulie cu câştigătoarea play-off-ului dintre Belgia şi Olanda, programat la 29 mai.

????????v????????| We're off and running and how good is it to see fans at the stadium! It's @GeorgianRugby v @RugbyRomania.



????https://t.co/a4vuuBYoe0#REC2021 #GEOvROU pic.twitter.com/EG9PS7iu5W