România accelerează construcția Autostrăzii A7 către Ucraina. Lotul 1 va fi finalizat în octombrie 2024

Publicația franceză Le Monde a relatat vineri despre un ambițios proiect de infrastructură al României, destinat să îmbunătățească conexiunile de transport cu Ucraina.

Proiectul are termene limită stricte și o miză semnificativă: intensificarea comerțului cu țara vecină și posibilitatea transferului de armament către Kiev, conform Le Monde.

"Pe vasta câmpie dunăreană, situată la aproximativ 60 de kilometri nord de capitala București, utilajele de construcții lucrează la nivelarea unei secțiuni de drum", notează jurnaliștii de la Le Monde.

Constructorii sunt sub presiune să finalizeze lucrările rapid: o porțiune de 21 de kilometri de autostradă, inclusiv două intersecții, trebuie să fie gata în doi ani - un ritm considerat rapid pentru standardele românești.

Le Monde descrie Autostrada A7 ca o dorință veche de decenii a României, un coridor de aproape 500 de kilometri care va conecta Bucureștiul de granița ucraineană.

"Principalul beneficiar al acestei autostrăzi va fi România, prin legarea regiunilor defavorizate din țară", explică Guido Retter, directorul firmei Retter, implicată în construcția lotului 1 al autostrăzii.

Cu toate acestea, presa ucraineană a interpretat rapid acest proiect ca pe un simbol al sprijinului României pentru Ucraina.

De remarcat este că inițiativa Autostrăzii A7, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a fost demarată înainte de startul conflictului din Ucraina.

În contextul actual, proiectul avansează cu o viteză neobișnuită pentru o țară cunoscută pentru lentorile sale în realizarea infrastructurii majore, observă jurnaliștii Le Monde, citându-l pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

De la începerea conflictului, "ne-am accelerat eforturile și ne-am concentrat mai mult pe această sarcină", afirmă Grindeanu, angajându-se să finalizeze A7 până în 2026.

Conform declarațiilor lui Guido Retter, lucrările pe secțiunea sa din A7 vor fi terminate la data de 3 octombrie 2024.

Scopul principal: intensificarea comerțului cu Ucraina și posibilele transporturi de armament

Finalizarea "flancului estic" al NATO, cunoscută sub numele de Autostrada Moldovei, ar facilita transportul cerealelor ucrainene spre portul Constanța de la Marea Neagră și ar putea îmbunătăți logistica pentru transportul de armament greu în Ucraina.

Ben Hodges, fost comandant al forțelor americane în Europa, a criticat în august 2023 starea infrastructurii românești, subliniind că aceasta nu ar favoriza o mobilizare rapidă a forțelor NATO în caz de agresiune rusă.

În prezent, călătoria de la București la Siret, aproape de granița ucraineană, durează aproximativ șapte ore pe un drum în condiții proaste.

"Relațiile cu Ucraina erau minimale înainte de conflict, însă acum asistăm la o creștere a colaborării", spune Grindeanu, prezentând amploarea proiectelor în derulare pe o hartă mare pe biroul său.

Potrivit analizei Le Monde, perspectivele de aderare a Moldovei și Ucrainei la Uniunea Europeană accentuează nevoia urgentă de dezvoltare a infrastructurii în această zonă.

Primul segment al A7 ar trebui să fie gata în acest an, cu o lungime de 21 de kilometri și un termen oficial de finalizare în octombrie 2024, realizat de consorțiul format din Impresa Pizzarotti & C. S.P.A., Pizzarotti S.A., și Retter Projectmanagement S.R.L., la un cost de 1.468.550.055,22 lei fără TVA, contract semnat în iunie 2022 și cu lucrări începute în același an.