România amenință Rusia: 'Va suporta costuri severe'

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, sâmbătă, că în poziţia României cu privire la conflictul ruso-ucrainean, ţara noastră a fost consultată îndeaproape de către Statele Unite. El consideră că pachetul de sancţiuni care se pregăteşte pentru Rusia va avea „costuri severe”.

„Efortul României din această perioadă a fost extrem de intens, pentru că alături de partenerii şi aliaţii noştri din NATO, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, în relaţia cu partenerul strategic american, am încercat să găsim soluţii pentru dialog, soluţii pentru dezescaladare. Trebuie spus că România a fost foarte activ şi profund implicată în redactarea acestor propuneri ale NATO pe de o parte – ele au fost elaborate cu contribuţia substanţială a României şi cu decizia României ca stat membru NATO, pe de altă parte – în redactarea de către Statele Unite a propunerilor pe care le-a înaintat tot pe 26 ianuarie părţile ruse. Noi am fost consultaţi îndeaproape de Statele Unite, am transmis observaţii şi comentarii, iar ele au fost incluse în documentul care a fost transmis părţii ruse pe 26 ianuarie. Prin urmare, aşteptăm cu foarte mult interes să vedem ce conţine reacţia părţii ruse. Securitatea Mării Negre este o parte integrantă a securităţii euroatlantice. Deci aceste măsuri de răspuns în niciun caz nu reprezintă măsuri cu caracter escalatoriu pe care, să spunem, Federaţia Rusă ar trebui să le interpreteze aşa, ci dimpotrivă, reprezintă măsuri cu caracter de descurajare”, a declarat Bogdan Aurescu, sâmbătă la emisiunea „Be EU” difuzată de Antena 3.

Ministrul de Externe a explicat că situaţia de la graniţa cu Ucraina este din ce în ce mai tensionată, pe fondul desfăşurării masive de trupe de către Federaţia Rusă.

„Ceea ce dorim să facem şi ceea ce întreprindem la nivelul Alianţei este să consolidăm postura de descurajare şi apărare pe Flancul Estic. Iar dacă vom face o comparaţie între numărul de trupe aliate de pe Flancul Estic şi desfăşurarea masivă de forţe pe care Rusia a efectuat-o în proximitatea Ucrainei şi în regiunea Mării Negre constatăm că avem de-a face cu o proporţie de 1 la 10. Avem în jur de 15.000 de trupe aliate pe Flancul Estic, faţă de, iată, aproape 150.000, conform ultimelor rapoarte, de trupe ruseşti pe frontiera cu Ucraina sau în Peninsula Crimeea, respectiv în regiunea Mării Negre, în general. Situaţia, din păcate, rămâne în continuare foarte tensionată, aşa cum aţi spus. Am constatat în ultimele zile o serie de declaraţii ale părţii ruse care susţine că o parte a trupelor din proximitatea Ucrainei şi din regiunea Mării Negre au început să se retragă. Pe de altă parte, constatăm, potrivit informaţiilor de specialitate din mediul aliat, că această informaţie nu se confirmă, dimpotrivă, informaţiile disponibile arată că partea rusă continuă să consolideze prezenţa militară la frontiera cu Ucraina”, a mai afirmat Aurescu.

El a adăugat că poate fi constatată „o mutare interesantă în Federaţia Rusă, prin solicitarea adresată de către Duma de Stat preşedintelui Putin de a recunoaşte ca entităţi independente regiunile separatiste din estul Ucrainei”.

„De asemenea, am putut să constatăm la conferinţa de presă pe care preşedintele Putin a susţinut-o împreună cu cancelarul Germaniei, tot în această săptămână, folosirea de către preşedintele Putin a termenului de “genocid” cu privire la situaţia din estul Ucrainei. Prin urmare, elementele pe care le avem la dispoziţie nu ne arată nicio dezescaladare, nicio detensionare a situaţiei de criză”, a mai precizat Aurescu.

Acesta a reiterat ideea garanţiilor de securitate de care beneficiază România ca stat membru NATO.

„Am spus-o de mai multe ori şi v-o spun şi acum cât se poate de clar şi răspicat: niciun cetăţean român nu trebuie să se teamă că este în nesiguranţă. Dimpotrivă, România şi societatea românească se află în acest moment sub umbrela de securitate a Alianţei Nord-Atlantice, care este cea mai puternică alianţă politico-militară din istorie. Prin urmare, România beneficiază de absolut toate garanţiile de securitate de care poate beneficia. Este cea mai sigură situaţie pentru România şi pentru cetăţenii săi, nu există niciun pericol ca NATO, deci inclusiv România, atrase într-un conflict cu caracter militar. În orice caz, România este protejată extrem de bine şi nimeni nu trebuie să aibă vreo frică din acest punct de vedere.”, a mai spus Aurescu.

În opinia acestuia, pachetul de sencţiuni care se pregăteşte pentru Rusia va avea „costuri severe”.

„Un pachet de sancţiuni este în curs de finalizare şi este extrem de substanţial şi de cuprinzător. Prin urmare, este cazul ca Rusia să fie descurajată de perspectiva adoptării acestui pachet de sancţiuni pentru că el într-adevăr va produce, aşa cum a decis Consiliul European în decembrie, costuri masive, costuri severe, consecinţe masive faţă de Federaţia Rusă. Este vorba de sancţiuni care vizează domeniul financiar şi bancar, tranzacţii comerciale cu anumite tipuri de produse, nu intru în foarte multe detalii pentru că pachetul nu este încă public. Deci este vorba despre consecinţe serioase asupra economiei Federaţiei Ruse, care trebuie să fie luate în considerare, iar acest pachet de sancţiuni fără îndoială are şi un rol de descurajare. Nu trebuie să ajungem neapărat la adoptarea lui, deşi suntem pregătiţi să o facem în cazul în care Rusia va continua agresiunea împotriva Ucrainei. Este important să se ştie faptul că acest pachet de sancţiuni este unul foarte serios. Rusia ar trebui să înţeleagă că orice fel de acţiune agresivă, asertivă, pe care o întreprinde în vecinătatea Alianţei Nord-Atlantice este întâmpinată cu o reacţie proporţională de răspuns. Pentru că, până la urmă, tot ceea ce a făcut Alianţa Nord-Atlantică, toate măsurile care au fost luate după 2014, după invadarea ilegală a Peninsulei Crimeea, au fost măsuri de reacţie la ceea ce Federaţia Rusă a făcut, măsuri pur defensive care au constat în crearea prezenţei înaintate a NATO pe Flancul Estic, în nordul Flancului Estic – prezenţă înaintată întărită, iar în sudul Flancului Estic – prezenţa înaintată adaptată. Ceea ce decidem în aceste zile la nivelul Alianţei Nord-Atlantice, decizia pe care miniştrii apărării au luat-o, reprezintă începutul unui parcurs, unei proceduri care sperăm că va duce la crearea acestor grupuri de luptă, inclusiv a unui grup de luptă găzduit de România, ceea ce reprezintă, de fapt, un răspuns adecvat, proporţional, la ceea ce face Federaţia Rusă.”, a conchis Bogdan Aurescu.