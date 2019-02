România ar putea beneficia de un Roadmap: Inițiativa aparține Asociaţiei Proprietarilor de Avioane şi Piloţilor din România

Asociaţia Proprietarilor de Avioane şi Piloţilor din România a lansat, miercuri seara, o iniţiativă numită GA Roadmap for Romania la care invită cât mai multe instituţii să participe pentru a contribui la planul general pentru viitorul aviaţiei generale şi comerciale, potrivit agerpres.ro.

"Lansăm o nouă iniţiativă care se numeşte GA Roadmap for România. La nivelul Uniunii Europene, acum mulţi ani, a fost lansată un GA Roadmap care viza simplificarea aviaţiei generale pentru o aviaţie mai simplă, mai puţin reglementată şi în cadrul acestui proces de simplificare asumat de UE s-au făcut foarte mulţi paşi importanţi în ce priveşte reglementările, în ce priveşte licenţierea, în ce priveşte tipurile de mentenanţă necesare avioanelor care aparţin aviaţiei generale. Astăzi, o premieră naţională - se lansează acest GA Roadmap for Romania la care invităm cât mai multe instituţii să participe - Ministerul Turismului fiind una dintre ele - care are pe agendă 4 puncte care vor fi prezentate, dezbătute în următoarele săptămâni şi stabilite ca strategie de importanţă naţională pentru aviaţia generală", a declarat, la eveniment, Iulian Botta, vicepreşedintele Asociaţiei Proprietarilor de Avioane şi Piloţilor din România.

Potrivit lui Botta, cele patru puncte sunt: Improvement of air space for GA, GA Infrastructure, Low taxation for GA and so handling şi State funds for Romanian GA.

"Cele patru puncte: Improvement of air space for GA - spaţiul aerian a fost o temă foarte dezbătută, GA Infrastructure - accesul la infrastructura aeriană a României de către aviaţia generală, Low taxation for GA and so handling - sperăm să avem încă prevederi care sunt posibile la nivelul Codului fiscal pentru aviaţia generală şi posibile şi la nivelul ROMATSA sau al altor instituţii care încă taxează anumite zboruri şi State funds for Romanian GA - încă România alocă nişte fonduri pentru aviaţia generală şi sper ca aceste fonduri să ajungă în cât mai multe părţi şi în cât mai diverse părţi pentru aviaţia generală. Veţi primi în săptămânile următoare un update asupra acestui GA Roadmap for Romania şi vor fi seminare împreună cu instituţiile care vor asuma acest GA Roadmap for Romania ca importanţă strategică pentru dezvoltarea vieţii generale în România", a adăugat Iulian Botta.

Industria aeronautică din România şi autorităţile de reglementare s-au reunit, miercuri, pentru a discuta despre ultimele evoluţii în domeniul siguranţei aviaţiei şi al inovaţiilor tehnologice. Subiectele vor include certificarea aeronavelor, operaţiunile aeriene, actualizările pentru avionics, motoarele, întreţinerea avioanelor, analiza siguranţei şi a datelor, gestionarea traficului aerian şi aeroporturile.

Principalele subiecte care au fost discutate la conferinţă includ importanţa cooperării dintre industrie şi autorităţile care implementează standardele de siguranţă ca urmare a dezvoltării inovaţiilor tehnologice, a evoluţiei în certificarea aeronavelor, a aeroporturilor, a ATM şi a siguranţei şi securităţii aviaţiei, precum şi a tendinţelor în operaţiunile de aviaţie generală.

