România-Belarus | Iordănescu, Burcă, Stanciu și Moruțan, declarații 'la cald'

Reprezentativa României a învins, marţi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1 (2-0), selecţionata Belarusului, în al doilea meci din preliminariile Euro-2024, informează news.ro.

Edward Iordănescu

Selecţionerul Iordănescu a declarat că regretă că naţionala României nu a reuşit să marcheze şi al treilea gol în meciul cu Belarus, scor 2-1. El a mai spus că se bucură pentru faptul că naţionala a obţinut şase puncte în primele două meciuri din preliminariile Euro-2024 şi consideră că jucătorii trebuie să fie mai pragmatici.

"Felicit echipa şi mulţumesc publicului, echipa a obţinut ce ne-am propus, şase puncte. Obiectiv îndeplinit. Jocul, dacă analizăm, a fost superior rezultatului. Am avut o primă repriză foarte bună, în a doua am avut bară, Din păcate nu ştim să omorâm jocul, nu am reuşit să facem 3-0. Dacă reuşim să fim mai pragmatici, mai decişi, mă declar fericit. Sută la sută aceste rezultate dau încredere, ne hrănim cu ele, dau curaj. Uitaţi-vă şi Andorra ce a făcut cu Kosova. Dacă noi făceam egal cu Andorra acasă, probabil eram linşaţi. Nu mai sunt echipe mici, trebuie să fim conştienţi de asta. Dacă vrem să mergem la European, trebuie să strângem rândurile. Băluţă a fost o pierdere imensă, am pregătit jocul cu el, dar asta este. Eram mai fericit dacă mai marcam un gol şi nu primeam, asta aş fi vrut, să nu primim gol. Oamenii care analizează au tot dreptul să analizeze, foştii mari jucători trebuie să ajute mai multe, îi apelez să vină mai mult alături de jucători. Nu ne-a fost uşor să primim critici, eu m-am obişnuit, e mai uşor. Cred că după acest mandat, dacă stă cineva lângă mine şi mă înjură, nu am nicio reacţie", a spus Iordănescu la Prima TV.

Andrei Burcă

Fundaşul Andrei Burcă spune că este foarte mândru şi onorat că a reuşit primul său gol pentru naţionala României în victoria cu Belarus, scor 2-1. Burcă a mai spus că jucătorii naţionalei au fost mai boemi după ce au condus cu 2-0 şi a subliniat că trebuie să fie uniţi, caun comando.

"Ne-am atins obiectivul, era primordial să luăm cele şase puncte în primele două meciuri. Astăzi, în repriza a doua i-am lăsat pe adversari să aibă ocazii, sper să nu se mai întâmple. Trebuie să fim mai pragmatici, să respectăm planul până la capăt. S-a văzut că după 2-0 am fost aşa mai boemi, dar trebuie să fim un grup unit, ca un comando. Mă bucur că am reuşit să marchez, dar pe viitor aş vrea să nu mai primim goluri, să dăm încredere celor din faţă.. Pentru mine a fost cel mai important gol, l-am dat pentru ţara mea, este o onoare şi mândrie să reprezint ţara. Acceptăm criticile, le înţelegem, jucăm cu o presiune în plus", a declarat Burcă.

Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naţionale a României, a fost fericit la finalul meciului cu Belarus, câştigat marţi seara, scor 2-1. Stanciu a deschis scorul în prima repriză, înscriind din lovitură liberă.

„Am câştigat şi am dat gol! E un sentiment plăcut! Am spus-o înainte de această campanie: dacă nu vom lua şase puncte cu cei din Andorra şi Belarus, nu ştiu de ce ne-am mai gândi că vrem la Euro. Am reuşit şi ne-am îndeplinit obiectivul. Am foarte multe goluri marcate din lovituri libere în carieră, dar mai multe la echipele de club, decât la naţională. Mă bucur ca acel gol ne-a descătuşat. Toate lumea e fericită, ne-am îndeplinit obiectivul. Acum avem timp până la următoarele meciuri, din iunie. Acolo vrem să arătăm şi mai bine, atât ca echipă, cât şi individual. Se vor reface şi jucătorii cu probleme şi vom fi mai puternici. Dacă vrem să ajungem la Euro, trebuie să adunăm cât mai multe puncte ca să fim între primele două echipe. Presiunea va fi mare în iunie, pentru că avem meciuri in Kosovo şi în Elveţia. Dacă vom ieşi cu bine din cele două meciuri, atunci putem să luăm o opţiune serioasă pentru calificare la Euro. Nu ştiu cum se va sfârşi această campanie, toţi suntem focusaţi să ajungem la Euro. Ceea ce le-am transmis în vestiar a fost că trebuie ca nici unul dintre noi să nu ieşim de pe teren cu regrete”, a declarat Nicolae Stanciu la Prima TV.

Olimpiu Moruţan

Jucătorul Olimpiu Moruţan a declarat că este bucuros că naţionala României a reuşit să obţină şase puncte în primele două meciuri din preliminariile Euro-2024. El consideră că tricolorii ar fi trebuit să mai marcheze un gol, pentru a închide jocul mai repede.

"Important e că am luat şase puncte. Au fost două meciuri dificile, dar ne bucurăm că am scos rezultatele pe care ni le doream. Trebuia să închidem jocul mai repede, să mai dăm un gol şi să stăm liniştiţi. Am jucat foarte bine în prima repriză, în a doua nu şiu ce s-a întâmplat, dar vom pune lucrurile la punct în iunie. Suntem fericiţi cu toţii, sperăm în iunie să facem treabă foarte bună. Ne bucurăm că fanii au fost în număr mare şi îi aşteptăm în număr cât mai mare. Luptăm pentru noi în primul rând, că ne dorim să jucăm la Euro, să ne vadă o ţară întreagă, echipe mari", a declarat Moruţan.