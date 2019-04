România candidează la organizarea Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din 2022

România şi-a depus candidatura pentru a găzdui Conferinţa Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) din anul 2022, a anunţat, marţi, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), potrivit agerpres.ro.

'În luna noiembrie, când am lansat ideea ca România să găzduiască, în 2022, cea mai importantă reuniune a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, părea un proiect imposibil. După câteva luni de eforturi şi negocieri, cu sprijinul colegilor din MCSI şi MAE, am avut astăzi (9 aprilie 2019 - n. r.) onoarea de a-i înmâna secretarului general al UIT scrisoarea prin care România îşi anunţă oficial candidatura pentru găzduirea Conferinţei Plenipotenţiarilor din 2022. Un răspuns pozitiv pentru ţara noastră din partea UIT ar însemna şansa de a amplasa România în prima linie a dezbaterilor despre viitorul domeniului IT&C", a subliniat Sorin Grindeanu, preşedintele ANCOM, prezent la Forumul Summit-ului Mondial pentru Societate Informaţională, care are loc în perioada 8 - 12 aprilie, la Geneva.

Autoritatea de reglementare în comunicaţii notează că ţara gazdă a Conferinţei Plenipotenţiarilor UIT 2022 va fi desemnată în cadrul Consiliului UIT, care se va desfăşura la Geneva în perioada 10 - 20 iunie 2019.

Memorandumul pentru depunerea candidaturii a fost aprobat în şedinţa de Guvern din data de 4 aprilie 2019.

Potrivit Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, Conferinţa Plenipotenţiarilor este organismul suprem al Uniunii şi are rolul de a adopta politica generală a UIT, planurile strategice şi financiare ale organizaţiei şi de a alege conducerea acesteia (Consiliul UIT - mandatar al Conferinţei Plenipotenţiarilor, secretarul general, secretarul general adjunct, directorul Biroului de Radiocomunicaţii, directorul Biroului de Standardizare, directorul Biroului de Dezvoltare). În cadrul acestui eveniment se decide viitorul organizaţiei în ansamblul său, capacitatea de a influenţa diferite direcţii legate de domeniul IT&C, cum ar fi convergenţa tehnologiilor, dezvoltarea internetului şi serviciul universal.

"Având în vedere importanţa şi amploarea Conferinţei Plenipotenţiarilor, organizarea de către România, în anul 2022, a celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei constituie o oportunitate de a consolida influenţa regională şi internaţională a ţării noastre într-un domeniu extrem de important şi dinamic, aducând beneficii de ordin politic, diplomatic, economic şi social. Conferinţa se desfăşoară de regulă pe parcursul a minimum trei săptămâni, în cursul cărora peste două mii de delegaţi participă la lucrările găzduite de statul membru organizator", precizează ANCOM.



Conferinţa Plenipotenţiarilor este convocată la fiecare patru ani, iar cea mai recentă a avut loc în perioada 29 octombrie - 16 noiembrie 2018 în Dubai, Emiratele Arabe Unite. La această conferinţă, România a obţinut, ca reprezentant al Regiunii C - Europa de Est şi Asia de Nord şi alături de Federaţia Rusă, Republica Azerbaidjan, Polonia şi Cehia, cel de-al şaptelea mandat consecutiv de membru în Consiliul UIT, organism care asigură, în intervalul dintre două Conferinţe ale Plenipotenţiarilor, coordonarea activităţii UIT, în limitele puterilor acordate de către Conferinţa Plenipotenţiarilor.