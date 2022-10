România este pregătită să îşi joace rolul de partener de încredere în asigurarea securităţii energetice a Europei

"Deficienţele în lanţul de aprovizionare, în special cu gaz, create artificial de Rusia, au impact nu numai asupra Europei. Acestea creează tulburări pe pieţele globale de energie şi au generat costuri neaşteptat de mari pentru partenerii noştri din diferite părţi ale lumii. Orice pas întreprins în vederea creşterii securităţii energetice regionale şi - la o scară mai largă - a Europei are o conotaţie mai puternică astăzi, când aprovizionarea fiabilă, accesibilă şi sigură cu energie este cheia pentru îndeplinirea obiectivelor noastre de redresare şi rezilienţă", a afirmat premierul, la Sofia, la evenimentul de lansare a exploatării comerciale a Interconectorului Grecia - Bulgaria.El a adăugat că punerea în funcţiune a Interconectorului Grecia - Bulgaria "contribuie în mod semnificativ la diversificarea aprovizionării cu gaze naturale"."Deşi evenimentul la care participăm reprezintă un moment de sărbătoare pentru dezvoltatorii proiectului şi pentru toţi beneficiarii lui, trebuie să rămânem realişti şi să recunoaştem că este necesar să accelerăm procesul de diversificare a surselor şi a rutelor de aprovizionare, deoarece Europa trebuie să îşi reducă într-un ritm mai rapid dependenţa de combustibili fosili din Rusia. Criza energetică resimţită de întreaga Europă ne-a unit şi mai mult în eforturile noastre de a găsi soluţii pentru asigurarea nevoilor energetice atât pentru această iarnă, cât şi pentru viitor, respectând principiile sustenabilităţii şi protecţiei mediului. În plus, cooperarea regională şi soluţiile dezvoltate împreună sunt cheia succesului, deoarece acţiunea individuală nu oferă răspunsuri suficiente în vreme de criză", a subliniat Nicolae Ciucă.Prim-ministrul român a arătat că finalizarea Coridorului Vertical face parte din soluţiile de acest fel, deoarece va facilita tranzitul gazelor către Europa Centrală şi de Est şi către Balcanii de Vest, prin conectarea Coridorului de Sud şi a gazoductului BRUA."Acest lucru va oferi acces la resursele de gaz din Marea Caspică, precum şi la terminalele de gaze naturale lichefiate (GNL) din nordul Greciei. În acelaşi timp, toţi cei prezenţi aici suntem conştienţi de faptul că investiţiile în exploatarea gazelor naturale şi în infrastructura de transport aferentă sunt investiţii pe termen mai lung, deoarece economia noastră are nevoie de gaze naturale pentru a sprijini tranziţia către neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon care se doreşte a fi obţinută până în 2050", a spus şeful Executivului de la Bucureşti.Nicolae Ciucă i-a felicitat pe toţi cei care, de-a lungul anilor, au investit voinţă politică, resurse şi tehnologie pentru a transforma proiectul Interconectorului Grecia - Bulgaria în realitate."România este pregătită să îşi joace rolul de partener de încredere în asigurarea securităţii energetice a Europei", a dat asigurări premierul român.Premierul Nicolae Ciucă a participat sâmbătă, la Sofia, la evenimentul de lansare a exploatării comerciale a Interconectorului Grecia - Bulgaria.La ceremonie au fost prezenţi de asemenea preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, premierul Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis, preşedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, preşedintele Republicii Macedoniei de Nord, Stevo Pendarovski, preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, prim-ministrul interimar al Republicii Bulgaria, Galab Donev.