România, Germania și Franța au organizat a treia reuniune a 'Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova'. 'Pentru că Moldova are prieteni. Foarte mulți!'

Cea de-a treia reuniune a ”Platformei de Sprijin pentru R. Moldova”, organizată de România, Germania și Franța, a început la Paris. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, într-o postare pe Facebook.

”Astăzi, la Paris, are loc cea de-a treia reuniune a ”Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova”, organizată de către România, Germania și Franța. Un lucru e clar - țara noastră are toată susținerea partenerilor europeni. Astfel, Moldova va rezista tuturor provocărilor. Și nu doar va rezista, ci va ieși mai puternică. Cu mult mai puternică. Pentru că Moldova are mulți prieteni. Foarte mulți!” a scris Litvinenco.