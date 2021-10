România ÎȘI SĂRĂCEȘTE cetățenii DELIBERAT: prețul pâinii EXPLODEAZĂ, exportul de cereale e pe profit

România a încasat peste 1,3 miliarde de euro din exportul de cereale în prima jumătate a acestui an, în creştere cu aproape 3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit balanţei comerciale cu produse agroalimentare, consultată de AGERPRES. Comparativ, în primele şase luni din 2020, au fost exportate cereale în ţările intra şi extracomunitare în valoare de 1,26 miliarde de euro. Sumele cele mai mari au fost obţinute din exportul în ţări terţe, respectiv 789,3 milioane de euro, în timp ce livrările în spaţiul comunitar au adus un plus de 511,1 milioane de euro. Pe de altă parte, în perioada analizată, România a şi importat cereale, pe care ulterior, în cea mai mare parte, le-a exportat către alte pieţe. Astfel, în primele şase luni din acest an a adus din afară cereale în valoare de 370,7 milioane de euro, în creştere faţă de aceeaşi perioadă din 2020 (332,9 milioane de euro).

România este pe excedent de ani buni în comerţul internaţional (intra şi extracomunitar) cu cereale, numai în primul semestru din acest an înregistrându-se un plus de 929,6 milioane de euro. Anul trecut, în aceeaşi perioadă, excedentul a fost de 933,9 milioane de euro. Potrivit datelor statistice furnizate de Ministerul Agriculturii, în primul semestru din acest an, deficitul României în comerţul cu produse agroalimentare a crescut cu peste 31%, comparativ cu perioada similară din 2020, totalizând 1,27 miliarde de euro.

Datele MADR arată că România a exportat, în perioada ianuarie - iunie 2021, produse agroalimentare în valoare de 3,63 miliarde de euro, în creştere faţă de perioada similară din 2020, când încasările din exporturile în ţările intra şi extracomunitare au au depăşit de 3,42 miliarde de euro. Pe de altă parte, pentru importurile de produse agroalimentare s-au cheltuit în primele şase luni ale anului 2021 mai mult de 4,90 miliarde de euro, în timp ce, în perioada similară din 2020, sumele au fost mai mici, totalizând 4,39 miliarde de euro. Producţia de cereale obţinută până la data de 25 august era de 15 milioane de tone, grâul şi orzul înregistrând anul acesta cifre-record, de 11,4 milioane de tone, respectiv 1,9 milioane de tone.