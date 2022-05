Romania mai are de asteptat la usa SCHENGEN!

In pofida asigurarilor unor europarlamentari, ministri ai Guvernului Romaniei privind intrarea in Spatiul SCHENGEN, la reuniunea Consiliului JAI din 9 iunie, subiectul nu se afla pe ordinea de zi, susține Gigel Lazăr de la Federația Neguvernamentală Antidrog.

”Federatia Neguvernamentala Antidrog a enuntat acest fapt inca din ianuarie 2022 si isi mentine pozitia ca si la urmatorul Consiliu JAI situatia va fi aceiasi si nu din vina altcuiva decat cea a Guvernului Romaniei.

Guvernul României, primul ministru dl. Nicolae Ionel Ciucă, Ministerul Afacerilor Interne, Romania, dl. ministru Lucian Bode inca nu au exercitiu de a intelege esenta zonei Schengen pe o diversitate de paliere si nici rolul societatii civile ce activeaza in zona prevenirii consumului de droguri, combaterii traficului de persoane, anticoruptie ca si unitate in zona europeana. Se opineaza si se propaga vesnica teorie "indeplinim conditiile tehnice" ca fiind suficiente lucru ce impardonabil este doar acoperirea esecului ce exista de peste 10 ani.

In pofida faptului ca Guvernul Romaniei si Ministerul Afacerilor Interne au ales sa persifleze Federatia Neguvernamentala Antidrog si CIADO România, noi inca asteptam sa vedem aplicarea reala a Strategiei Nationale Antidrog si adoptarea Programului de Interes National si adiacent rezultatele Strategiei Nationale Impotriva Criminalitatii Organizate, Strategia Nationala Anticoruptie, strategii ce pana in acest moment sunt existente doar pe hartie.

Refuzul Guvernului de a raspunde concret la intrebarile privind resursele alocate implementarii strategiilor mai sus enuntate, intarzierea adoptarii documentelor ce sa duca la implementarea acestora, nu va face altceva decat sa creasca neincrederea societatii civile europene in Guvernul Romaniei, societate civila ce comunica cu ministri de interne respectiv justitie din zona Schengen. In multe medii ale societatii civile din Spatiul UE, se pune intrebarea din ce in ce mai des daca Guvernul Romaniei cu adevarat isi doreste sa intre in Zona Schengen. Romania este singura tara din UE ce a adoptat Strategia Nationala Antidrog cu o intarziere de 1 an si 3 luni,

Strategia nu este bugetata, Agentia Nationala Antidrog nu are alocate resurse pentru implementarea acesteia, Programul de Interes National (PIN) nu este adoptat. Federatia Neguvernamentala Antidrog opineaza ca Guvernul Romaniei considera Capitolul 24 JAI din Tratatul de aderare ca fiind unul desuet ceea ce nu poate decat sa afecteze intereselor romanilor si a Romaniei.”, susține Presedintele ANA, Gigel Lazăr.