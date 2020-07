România nu a reuşit să acceseze niciodată întreaga sumă pusă la dispoziţie de UE

România nu se remarcă atunci când vine vorba de accesarea fondurilor europene pentru proiecte. În ultimul plan de relansare 2014-2020, din maximul de 36 de miliarde de euro, România a reuşit să acceseze doar 12 miliarde de euro, anunță MEDIAFAX.

România va putea primi de la UE 79,9 miliarde de euro pentru 2020-2027.

Din cele 79,9 miliarde de euro, 33,5 miliarde fac parte din fondul NextGenerationEU.

46,3 miliarde de euro fac parte din bugetul multianual al UE.

Radu Georgescu, CFO firmă specializată în contabilitate, este de părere că predicţia viitorului este dată, totuşi, de istorie. Analiştii cred că greşeala cea mai mare a României este faptul că lipseşte accelerarea de implementare a proiectelor.

„Dacă faci un plan într-un document word asta nu înseamnă că şi vei primi banii aceştia. Conjugarea verbului a obţine ar trebui să fie altfel, nu că am obţinut 80 de miliarde, că am putea să obţinem 80 de miliarde -maxim. (...) Ştim cu toţii că nu am obţinut niciodată maxim, ba mai mult, suntem pe ultimul loc în obţinerea fondurilor”, spune Radu Georgescu.

Analistul financiar Cristi Tudorescu spune că pe anumite axe, România are capacitatea de a accesa fondurile, inclusiv pe dezvoltare, pe finanţarea companiilor, pe antreprenoriat sau agricultură.

„Unde avem noi probleme- pe proiecte mari şi de infrastructură de transport, industrie mare, practic, noi nu putem spune în ultimii 10-15 ani că avem foarte multe proiecte definitorii cu finanţare europeană. (...) „Marile proiecte ar trebui din 2021, dar ca să înceapă din 2021 terenul trebuie pregătit încă din 2020”, adaugă acesta.