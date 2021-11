România nu mai are nicio companie în top 20 din Europa Centrală şi de Est

România nu mai are nicio companie în top 20 al firmelor din Europa Centrală şi de Est, deşi ar fi trebuit să fie reprezentată în top 10 companii din regiune, a declarat, luni, Eugen Anicescu, Country Manager, Coface România, într-o conferinţă de presă.

"Un top al ţărilor: ca în fiecare an, Polonia pe primul loc. De altfel, top 4 (din punct de vedere al ţărilor din care fac parte companiile din top - n. r.) nu s-a schimbat. Avem: Polonia, Cehia, Ungaria, România. România în continuare acţionează sub potenţial. Discutăm despre asta în fiecare an. Practic, vedem că România, deşi are al treilea PIB din regiune, chiar cât de curând al doilea PIB din regiune ca şi valoare absolută, ar trebui să depăşească Cehia. Totuşi, suntem pe locul 4 ca şi companii care acced topul şi o să vedem fără nicio companie în top 20. Anul trecut, aveam o companie în top 20; în top nu mai avem nicio companie, nici măcar în top 20, deşi ca a patra ţară şi ca dimensiune şi ca populaţie ar fi trebuit să fim reprezentaţi în top 10", a spus Eugen Anicescu, la conferinţa de presă Coface privind lansarea studiului Top 500 cele mai puternice companii din Europa Centrală şi de Est.

Potrivit acestuia, România ocupă locul patru în top, cu 56 de companii, mai puţin cu două faţă de topul anterior. În opinia sa, România ar trebui să fie pe locul 2 şi spre acest obiectiv ar trebui să tindă pe termen mediu şi lung.

Eugen Anicescu a afirmat că România are mai multe companii care îşi cresc cifra de afaceri decât companii care îşi scad cifra de afaceri, pentru că sunt firme din sectoare care au beneficiat de această perioadă.

Ratingul mediu al companiilor din România care se află în top este de 7, al doilea cel mai mare din toate ţările. Reprezentantul Coface România a precizat că acesta se datorează faptului că România are companii extrem de solide în top 500. De asemenea, este încă o dovadă a polarizării în economia românească.

Din perspectivă sectorială, top 3 sectoare este compus din comerţul nespecializat, sectorul petrolier şi sectorul de automotive.

Cea mai bine poziţionată companie românească în topul pe ţară se află pe locul 22 în cel pe regiune. La capitolul nou intraţi în top se află două companii de stat: Nuclearelectrica şi Transelectrica.