România nu va avea o reprezentantă în cea mai nouă competiţie rugbystică intercluburi a ţărilor emergente

România nu va avea reprezentantă în cea mai nouă competiţie rugbystică intercluburi a ţărilor emergente (Tier 2), organizată de către Rugby Europe, informează site-ul Federaţiei Române de Rugby (FRR), potrivit agerpres.ro.

''Echipele noastre de club nu pot susţine financiar participarea la o asemenea competiţie, am încercat să participăm cu echipa naţională secundă sub denumirea francizei Lupii Bucureşti, era un proiect pe care îl pregătisem încă de anul trecut dar, din păcate, ne-am lovit de problema lipsei de fonduri. După cum se ştie, bugetul Federaţiei a fost redus de către Ministerul Tineretului şi Sportului cu peste 50% faţă de 2019 şi nu am putut beneficia de o garanţie financiară care să ne ajute să evoluăm în această competiţie. Ca atare, din păcate, în acest an nu vom avea posibilitatea de a fi prezenţi în Super Cup. Este o mare pierdere pentru că este un proiect extrem de important prin care le puteam oferi meciuri internaţionale tinerilor jucători din campionatul intern, meciuri care veneau să crească numărul partidelor pe care aceştia le disputau într-un sezon şi mai ales le ofereau acea experienţă care îi ajuta să crească, să evolueze ca jucători. Să nu uităm că Stejarii de acum au evoluat toţi pentru Lupii Bucureşti, au fost jucători care au crescut în meciuri internaţionale disputate cu această franciză. Ne dorim să fim în această nouă competiţie, am încercat să găsim resurse private pentru a susţine participarea, însă, din păcate, nu au fost suficiente'', a declarat Alin Petrache, preşedintele FRR, conform sursei citate.

Preşedintele Rugby Europe, românul Octavian Morariu, a anunţat miercuri crearea unei noi cupe europene dedicate cluburilor din ţările emergente, denumită Rugby Europe Super Cup, care îşi va face debutul în luna septembrie.

"Jucătorii vor avea posibilitatea să se confrunte în mod regulat la nivel ridicat graţie acestei competiţii anuale, de care vor beneficia inclusiv echipele lor naţionale", a precizat Morariu într-un comunicat postat pe site-ul organizaţiei pe care o conduce.

"Este, de asemenea, o oportunitate pentru Rugby Europe de a promova rugby-ul european şi de a deschide noi teritorii pentru sponsori şi mass-media", a adăugat oficialul român.

La prima ediţie a Rugby Europe Super Cup vor participa opt echipe, care vor fi repartizate în două grupe, în cadrul cărora se vor înfrunta în meciuri tur-retur. Cele mai bune echipe din fiecare grupă se vor califica în semifinale, care vor avea loc în aprilie, în timp ce finala se va disputa în luna mai.

"Conferinţa de Est" va avea în componenţă echipe reprezentând Georgia (Black Lion), Israel (Tel Aviv Heat) şi Rusia (Enisei-STM şi Lokomotiv Penza).

Belgia (Brussels Devils), Olanda (Delta), Portugalia (Lusitanos) şi Spania (Castilla y Leon Iberians) vor face partide din "Conferinţa de Vest".

Meciurile se vor disputa în sistem tur-retur, primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale programate pentru 22 aprilie, finala urmând să aibă loc pe 22 mai.

Noua Rugby Europe Super Cup, care se aşteaptă să fie extinsă în următorii ani, "va reduce disparităţile dintre competiţiile naţionale şi internaţionale pentru ţările implicate", a spus la rândul său preşedintele World Rugby, Bill Beaumont.

Selecţionatele aşa-numitelor ţări emergente europene se înfruntă deja în cadrul Rugby Europe Championship, un fel de "Turneu al Celor Şase Naţiuni bis", la care participă în acest an Georgia, România, Portugalia, Rusia, Spania şi Olanda.