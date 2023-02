România participă la Festivalul Internaţional de Film Documentar de la Salonic

România va participa cu sprijinul Institutului Cultural Român cu trei filme la Festivalul Internaţional de Film Documentar de la Salonic, organizat între 2 şi 12 martie. Producţiile alese de organizatori sunt: "Who I Am Not", debut al regizoarei române de origine maghiară Skovrán Tünde, producător Andrei Zincă (România-Canada-Africa de Sud); "Între revoluţii"/ "Between Revolutions", în regia lui Vlad Petri (România-Croaţia-Iran-Qatar) şi "ANHELL69", în regia columbianului Theo Montoya, producător Bianca Oana (Columbia-România-Franţa-Germania), informează News.ro.

Filmele "ANHELL69" şi "Between Revolutions" sunt înscrise la secţiunea „Open Horizons”, iar filmul Who I Am Not participă la secţiunea „International Competition”.

Festivalul de Film Documentar de la Salonic are o tradiţie îndelungată şi se bucură de mare atenţie din partea publicului, fiind o manifestare culturală de amploare, intens mediatizată. La această ediţie, filmele selectate redefinesc perspectiva şi interpretarea vieţii şi a lumii, proiecţiile fiind completate de sesiuni de masterclass, susţinute de regizori internaţionali.

"Who I Am Not" – regia Skovrán Tünde, 2023

Filmat în Africa de Sud, Who I Am Not urmăreşte destinul a două personaje care se luptă să-şi găsească apartenenţa la o lume masculin-feminină, deşi s-au născut cu trăsături specifice ambelor sexe. Timp de cinci ani, regizoarea Skovrán Tünde a împărtaşit experienţele de viaţă ale personajelor sale, filmând atât în cele mai periculoase cartiere din Johannesburg, cât şi în zonele tribale din Limpopo sau în cele turistice din Capetown.

"Între revoluţii"/ "Between Revolutions" – regia Vlad Petri, 2022

Zahra şi Maria se întâlnesc la Universitatea din Bucureşti în anii ’70. Când speranţa unei schimbări politice o atrage pe Zahra acasă, în Iran, sunt forţate să se despartă. Pentru următorul deceniu, singura lor modalitate de a comunica este prin scrisori. Împărţite de două revoluţii, cuvintele lor descriu femei care se luptă să fie auzite, ţări care se mişcă în direcţii diferite şi două suflete unite în dorul lor unul pentru celălalt.

"Între revoluţii" a avut premiera mondială la Berlinală unde a primit premiul FIPRESCI în secţiunea Forum.

"ANHELL69" – regia Theo Montoya, 2022

O maşină funerară străbate străzile din Medellin, în timp ce un tânăr regizor spune povestea trecutului său în acest oraş violent şi conservator. Îşi aminteşte de pre-producţia primului său film, un film de clasă B cu fantome.