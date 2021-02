România prezentă la EXPO 2020 Dubai

De la fermă la în casele consumatorilor , cu toţii cunoaştem că hrana este o necesitate de bază. Dar cum putem obține un echilibru, asigurându-ne că producem suficientă hrană, reducând în același timp impactul negativ asupra mediului?EXPO 2020 Dubai , EAU a organizat un formum în format VTC în care specialişti internaţionali au discutat despre soluții la provocările din domeniile agricol, alimentar şi nutrițional și despre modul în care se poate produce hrană pentru populaţie trăind în armonie şi cu protejarea planetei noastre.

În deschiderea forumului au particpat HE Reem Al Hashimy UAE Minister of State for International Cooperation and Director General, Expo 2020Her Excellency Mariam bint Mohammed Saeed Hareb AlmheiriUAE Minister of State for Food and Water Security. Din partea Romanie a fost prezenta Nicoleta Teodorovici, consul general