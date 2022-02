România și-a prezentat proiectul pe care îl propune la cea de-a 59-a ediţie a Bienalei de Artă de la Veneţia

Proiectul „Tu eşti un alt eu - O catedrală a corpului”, ce va reprezenta România la cea de-a 59-a ediţie a Bienalei de Artă de la Veneţia, a fost prezentat, marţi, la Institutul Cultural Român, informează News.ro.

„Aceşti bani acoperă nu doar producţia, ci şi toate cheltuielile ce ţin de mentenanţa expoziţiei pe toată durata ei, demontarea ei, respectiv toate salariile custozilor de la Pavilionul României”, a precizat Attila Kim.

Proiectul, curatoriat de Cosmin Costinaş şi Viktor Neumann, a fost selectat în urma Concursului naţional organizat de Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român.

La Pavilionul României din Giardini della Biennale va fi expusă o instalaţie audio-vizuală, ce va fi completată de o instalaţie VR găzduită de Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia, precum şi de un program public ce se va desfăşura pe parcursul Bienalei (23 aprilie - 27 noiembrie 2022).

Potrivit motivaţiei juriului, „proiectul ‘Tu eşti un alt eu - O catedrală a corpului’/ ‘You Are Another Me - A Cathedral of the Body’ se remarcă atât prin impactul estetic al instalaţiilor video potenţate de imersivitatea spaţiului expoziţional, care deconstruieşte privirea cinematică unidirecţională, cât şi prin actualitatea temei, rigoarea conceptului curatorial şi abordarea intersecţională a subiectului propus. Juriul a apreciat în unanimitate proiectul, îndeosebi pentru abordarea sa originală asupra poeticii şi politicii intimităţii şi pentru tematizarea politicilor corporalităţii, folosind arta ca instrument pentru a deschide un spaţiu în care se poate materializa ideea unei comunităţi mai incluzive.”

„Continuând seria artiştilor români de mare succes internaţional, care au reprezentat România la ultimele ediţii ale Bienalei de Artă de la Veneţia, cu expoziţii alternând opere realizate nu numai în mediile clasice ale artei, cum sunt pictura şi grafica, ci şi prin instalaţii de artă sau performance, anul acesta vom prezenta o nouă faţă a artei contemporane româneşti, prin intermediul Adinei Pintilie. Artista propune o instalaţie video complexă în expoziţia realizată în Pavilionul României din Giardini della Biennale şi în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia”, a declarat Attila Kim, Comisarul României pentru Bienala de Artă de la Veneţia, felicitând participanţii la selecţie.

„Prin participarea la Bienală, artiştii români au o contribuţie semnificativă la consolidarea unei poziţii relevante şi respectate a României în contextul internaţional al artei contemporane. Institutul Cultural Român continuă tradiţia de a susţine prezenţa românească la Bienala de la Veneţia, aceasta rămânând o prioritate pentru noi. Am încredere că juriul, care a reunit experţi români şi străini de cel mai înalt nivel, a făcut o alegere care va avea aprecierea publicului”, a spus Liviu Jicman, preşedintele ICR.

Liviu Brătescu, secretar de Stat în cadrul Ministerul Culturii, a declarat: „România expune pe scena Bienalei o perspectivă universal valabilă, care se remarcă prin promovarea diversităţii şi a incluziunii. Proiectul aduce o contribuţie semnificativă la conversaţiile actuale, ce reevaluează normativul în materie de gen, abilităţi şi diversitate corporală, conceptul său încadrându-se în tematica Bienalei de anul acesta, ce pune accent pe reprezentarea corpurilor şi metamorfoza lor”.

Proiectul ‘Tu eşti un alt eu - O catedrală a corpului’ propune o experienţă senzorială multimedia, născută din cercetarea artistică de lungă durată a Adinei Pintilie asupra intimităţii şi corporalităţii.

Ea marchează următoarea etapă a proiectului de cercetare multi-platformă asupra intimităţii iniţiat de artistă în 2010 şi lansat public în 2018 cu lungmetrajul „Touch Me Not”. Câştigător al Ursului de Aur la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, filmul a fost prezentat de instituţii prestigioase precum MOMA New York, ICA Londra, BOZAR Bruxelles şi aclamat în întreaga lume pentru limbajul şi estetica audio-vizuală deschizătoare de drumuri. Dezvoltată în colaborare cu artişti, instituţii şi comunităţi din întreaga Europă, cercetarea sa transdisciplinară generează un vast şi impresionant material vizual, pe care artista îl explorează în limbaje şi pe platforme diferite - instalaţie multimedia, performance interactiv, cinema, carte de artă şi experienţe online.

Potrivit curatorilor Cosmin Costinaş şi Viktor Neumann, „prezentarea acestui proiect la prima ediţie de artă a Bienalei de la Veneţia de după începutul pandemiei, cu toate transformările şi diviziunile sociale din ce în ce mai adânci pe care aceasta le-a produs, e de o profundă actualitate. Acest virus omniprezent marchează fără îndoială o schimbare de paradigmă atât în politica atingerii, cât şi pe alte paliere personale, societale şi politice, aducând în discuţie noi realităţi, adesea contradictorii: distanţa fizică şi izolarea, dar şi noi forme de conectare, o conştientizare mai profundă a fragilităţii şi impermanenţei corpului, vieţii şi a lumii, dar şi o nevoie reînnoită de solidaritate şi de construire a unor noi alianţe. În acest context, o explorare profundă, autoreflexivă şi lipsită de prejudecăţi a teritoriilor intimităţii şi corporalităţii este mai urgentă ca niciodată”.

Conform conceptului curatorial, „propunerea artistei Adina Pintilie pentru Participarea României deschide un dialog estetic complex cu tema anunţată de curatoarea Cecilia Alemani pentru cea de-a 59-a ediţie a Bienalei de la Veneţia, având titlul „The Milk of Dreams”: „o călătorie imaginară prin metamorfozele corpului şi definiţiile umanităţii”. Pintilie reimaginează Pavilionul încărcat de istorie ca pe o ‘catedrală’ contemporană care celebrează corpul, diferenţele şi conexiunea umană. În spiritul vechiului salut mayaş ‘Tu eşti un alt eu’, ‘catedrala corpului’ îşi propune să creeze punţi de comunicare şi să transceandă dihotomiile care ne separă.” (Cosmin Costinaş şi Viktor Neumann).

Organizatorii acestui eveniment sunt Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român.