România și Republica Moldova, unite prin cultură și educație: Doljul şi raionul Cimişlia îşi vor intensifica relaţiile de colaborare în aceste două sectoare

Judeţul Dolj şi raionul Cimişlia din Republica Moldova, unităţi administrativ-teritoriale care au încheiat un acord de înfrăţire în anul 2018, îşi vor intensifica în perioada următoare relaţiile de colaborare în derularea unor proiecte de interes major, în special în domeniile cultură şi educaţie, arată Agerpres.

Discuţiile privind modalităţile concrete de cooperare sunt aprofundate în aceste zile, în contextul unei vizite pe care o delegaţie condusă de preşedintele raionului Cimişlia, Mihail Olărescu, o efectuează la Craiova, joi fiind primită de preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Dolj, Cosmin Vasile.

"Ne bucură faptul că, pe parcursul vizitei dumneavoastră în Dolj, avem posibilitatea să vă expunem o serie de obiective reprezentative, atât ale Consiliului Judeţean, cât şi ale Primăriei Municipiului Craiova, instituţie cu care avem o strânsă relaţie de colaborare, pregătind şi iniţiind împreună proiecte importante. Odinioară, acesta era unul dintre cele mai bogate oraşe din sudul României, oraşul marilor latifundiari, proprietari ai unora dintre cele mai întinse şi roditoare pământuri. De altfel, în anii agricoli buni, populaţia întregii ţări putea fi hrănită doar din ceea ce se producea în judeţul Dolj. Faptul că aici au locuit unii dintre cei mai înstăriţi români se reflectă şi astăzi în arhitectura clădirilor cu statut de monument istoric, după cum veţi descoperi vizitând Centrul Istoric al Craiovei. Pe parcursul acestor zile, dorim să vă prezentăm cât mai detaliat instituţiile care activează în subordinea Consiliului Judeţean Dolj. Cunoscându-ne reciproc mai bine, vom putea să identificăm împreună cele mai bune idei de cooperare şi de implementare a unor proiecte comune", a declarat preşedintele CJ Dolj.

La rândul său, preşedintele Raionului Cimişlia, Mihail Olărescu, a evidenţiat interesul pentru modelele de bună practică dezvoltate de CJ Dolj în implementarea proiectelor cu finanţare europeană, precum şi pentru extinderea colaborării în noi domenii.

"Consider că este foarte important să menţinem şi să dezvoltăm relaţia noastră de înfrăţire, prietenie şi conlucrare. Doresc, în primul rând, să exprim mulţumirile noastre pentru sprijinul pe care ni l-aţi acordat în vederea renovării Secţiei de Chirurgie a Spitalului Raional Cimişlia. Demersul a avut un impact pozitiv şi, astăzi, aici pot fi operaţi pacienţi din întreaga ţară. Avem o echipă de chirurgi foarte buni şi dispunem acum şi de o secţie modernă, adusă la standarde europene. Ne interesează exemplul pe care îl puteţi oferi, prin operativitatea implementării unor proiecte europene, de care aţi beneficiat în mod semnificativ. Din discuţiile purtate la întâlnirea noastră anterioară, am rămas impresionaţi de eforturile depuse în pregătirea acestor demersuri, iar acum, cu ocazia vizitei în Craiova, am putut vedea şi rezultatul - investiţii aflate în derulare, cu un impact important. Sunt încrezător că vom găsi mai multe posibilităţi de colaborare, în diverse domenii, precum cultură sau educaţie, iniţiative comune prin care să contribuim la păstrarea adevăratelor valori", a afirmat preşedintele raionului Cimişlia, Mihail Olărescu.

Alături de preşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, la întâlnire au mai participat vicepreşedintele Mihai Neaţu, administratorul public al judeţului, Cosmin Durle, secretarul general al judeţului, Cristian Şovăilă, consilierul judeţean Cosmin Călin, directorul Direcţiei Imagine şi Coordonare Instituţii Subordonate, Larisa Răducan şi directorul Direcţiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, Daniela Băluţă. Din delegaţia condusă de Mihail Olărescu, preşedintele raionului Cimişlia, mai fac parte Vadim Torgai, vicepreşedinte al raionului, Iulia Cojocaru, şeful Secţiei Cultură, Tineret şi Sport, Mariana Vasluian, şeful Secţiei Administraţie Publică şi patru consilieri raionali.