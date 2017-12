Se pregăteşte să izbucnească un scandal imens în România. Amănunte incredibile ale războiului fratricid între Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii (SRI) ies la iveală. Jurnalistul Cătălin Tache susţine că ar exhista un conflict deschis interinstitutional cu mai multe structuri de forta implicate.

"Dupa modelul ultima oara incercat de Gelu Oltean, pe vremea cand acesta se afla in fruntea DGPI, o anumita grupare cocotata nu de mult la varful MAI s-a apucat de o initiativa pe cat de halucinanta, pe atat de riscanta. Pentru ca a te manca undeva sa identifici presupusii ofiteri sub acoperire ai unor servicii secrete, fara a te pune nimeni, este cale cu „sens unic”. Mai ales ca, de aceasta data, nu mai este vorba de „Doi s’ un sfert”. Pentru ca serviciul secret al Ministerului de Interne a inceput sa-si reseteze activitatea in ultima vreme si sa-si vada de fisa postului, rezultatele laudabile de altfel neintarziind sa apara. Asa ca „filajul paralel” prin care se fac liste cu „acoperitii” care ar fi penetrat chipurile MAI-ul racoland oameni din interior si spionarea celor „din Padure” sau „din Deal”, desi poate parea o simpla joaca pentru membrii „fratiei” care s-au uitat probabil la prea multe filme cu agenti secreti poate parea o simpla joaca pentru ei. Dar uite ca este luata in serios de „tintele” care nu gusta astfel de operatiuni", susţine jurnalistul în national.ro.

Dezvăluirile lui Cătălin Tache nu se opresc aici. Şi numele şefului PSD, Liviu Dragnea ar intra în ecuaţie. "Prinsi intre atatea activitati de sfarsit de an, printre care si „urgenta” de a dota de urgenta politistii din tara cu veste antiinjunghiere de la o firma al carui nume il stie deja tot sistemul, unii dintre sefii MAI-ul isi mai gasesc iata timp sa le tina si locul colegilor de la „Doi s’ un sfert”, desi nu au primit nicio atributie in acest sens. Si nici nu aveau cum, mai ales ca, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, DGPI nu este de aceasta data sub nicio forma implicata in aceasta operatiune „sinucigasa”, prin care se fac „identificari in masa” pentru a fi „pusi la respect sereistii” care ar face naveta intre „Padure” si „Deal” pentru a strica fabrica generalilor lui Dragnea.

Un Dragnea care, de altfel, va inghiti cu greu acest exces de zel al celor care, din dorinta de a se face utili, tocmai ce s-au transformat din vanator in vanat. Ramane de vazut daca Liviu Dragnea le va multumi sau nu pentru noua samanta de scandal ce au aruncat-o provocator in sistem, mai ales intr-o vreme in care lucrurile tocmai ce pareau sa se mai linistească", a mai spus jurnalistul, conform sursei citate.