România tot timpul a făcut faţă în Europa, acum e un regres la naţională, arată Ioan Andone într-un interviu

Fostul internaţional Ioan Andone, care a jucat pentru România la prima participare la un campionat european, EURO 1984, în Franţa, a declarat într-un interviu, pentru AGERPRES, că fotbalul românesc cunoaşte un regres în ultima perioadă raportat la competiţiile continentale.

"E un regres al fotbalului românesc, naţionala noastră a dat tot timpul jucători de calitate şi tot timpul a putut să facă faţă în Europa destul de bine. Că nu ne-am calificat, asta e altceva, dar am jucat de multe ori de la egal la egal, acum nu mai putem juca de la egal la egal, înţelegeţi? Acum joci cu Luxemburg şi spui ‘domnule ce echipă au'", a declarat Andone pentru AGERPRES.

El spune că nici la nivel de club lucrurile nu stau mai bine, România ajungând să se mulţumească cu participarea în cea mai slabă competiţie continentală, nou-înfiinţata Europa Conference League.

În ceea ce priveşte EURO 2020, fostul jucător al naţionalei spune că încă nu s-a decis dacă să meargă sau nu la Arena Naţională să vadă meciurile organizate la Bucureşti, de vreme ce echipa României nu participă.



Ioan Andone a rememorat ediţia din 1984 a Campionatului European, la care a jucat în cel de-al doilea meci din grupă, împotriva vicecampioanei mondiale de la acea vreme, Republica Federală Germania.

Foto: (c) ARMAND ROSENTHAL / Arhiva Istorică AGERPRES

Referitor la EURO 2020, Andone, un simpatizant al Franţei şi Spaniei, crede că este posibil să apară surprize în ceea ce priveşte câştigătoarea, pentru că este un an atipic, marcat de pandemia de COVID-19.



AGERPRES: Ce vă mai amintiţi despre prima participare a României la un Campionat European, cel din Franţa 1984?

Ioan Andone: Acolo au fost trei meciuri, eu am jucat în unul singur, cel cu Germania. Am întâlnit o echipă cu jucători excepţionali precum Rummenigge, avea o echipă senzaţională. Au mai fost încă două meciuri cu Spania şi Portugalia, dar la alea am fost pe bancă. La meciul cu Germania, nea Mircea (n.r. antrenorul Mircea Lucescu) a preferat sistemul cu trei fundaşi centrali, cu Costică Ştefănescu libero. Ce să zic, Germania avea o echipă puternică, ne depăşeau ca forţă. Noi am căutat să construim, să pasăm, dar la forţă ne-au depăşit total, era vicecampioană mondială, vorbim despre echipe bune.



AGERPRES: Am observat că Mircea Lucescu schimba foarte des formula de echipă atunci, de ce o făcea?

Ioan Andone: Schimbările pe care le făcea des erau făcute şi în funcţie de adversarul pe care îl întâlneam, înţelegeţi? El pregătea jocul foarte bine. L-am avut antrenor şi la Corvinul Hunedoara, când a început, îşi căuta variante. Când întâlneşti Germania sau Spania, cu o posesie extraordinară, sau Portugalia, a schimbat în funcţie de cum credea el că poate juca mai bine. Şi gândiţi-vă că am ajuns acolo eliminând nişte echipe puternice, Italia, Suedia... Aveam şi noi echipă, cu Ilie Balaci, pentru prima dată a fost şi Gică Hagi, apoi Ţicleanu şi ceilalţi de la Craiova. În principal scheletul echipei naţionale era construit pe jucători de la Craiova. Craiova era în vogă, jucaseră în semifinală de Cupa UEFA. Nea Mircea Lucescu era un tip de antrenor care îşi studia foarte bine adversarul şi în funcţie de asta ne punea să jucăm cu pasă lungă, contraatac, posesie... Nea Mircea de tânăr antrenor ştia să pregătească echipa şi să scoată maximum din jucătorii pe care îi avea.



Foto: (c) MIRCEA HUDEK/Arhiva Istorică AGERPRES

AGERPRES: Cum a fost atunci, aţi avut emoţii, fiind o competiţie de renume şi având în vedere că era prima participare la un Campionat European?

Ioan Andone: Păi gândiţi-vă că după 1970 noi nu mai participasem la un campionat mondial sau campionat european. Era prima participare la un campionat european şi emoţii am avut toţi. Mai ales la ce echipe am întâlnit, normal că am avut emoţii, dar au trecut. Organizarea ţin minte că a fost ireproşabilă, pentru noi a fost ceva extraordinar, cum arătau stadioanele, nu aveam noi în România aşa ceva, ce era în Franţa atunci. În plus interesul pe care îl prezenta o astfel de competiţie. Pentru mine era prima competiţie mare, deşi mai fusesem la tineret, când am fost în Australia, în 1981, dar altă diferenţă, alţi jucători, era cu totul şi cu totul altceva. Eu cred că până la urmă am ieşit onorabil.



AGERPRRES: Aţi avut însoţitori din partea statului comunist fiind într-o ţară capitalistă?

Ioan Andone: Normal, era un CI-ist, aşa îi spuneam noi. Era un tip care era angajat, pe care îl cunoşteam, ne mai spunea să avem grijă să nu intrăm în contact cu românii din Franţa, să nu aducem pachete, dar nu am avut probleme, mai târziu au fost probleme. Erau de la contrainformaţii şi noi îi spuneam CI-ist, era o direcţie a Securităţii. Dar noi eram oarecum obişnuiţi, pentru că la Dinamo aveam tot timpul un securist cu noi, nea Ilie. El avea şi birou în club, la Dinamo.



AGERPRES: România a avut de-a lungul timpului cinci calificări la campionatele europene, vi se pare că e mult sau puţin?

Ioan Andone: Cred că se putea mai mult, că le-am ratat noi că nu am ştiut să le tratăm ca lumea, asta e altceva. Păi a fost celebra ratare din 1988, cu Austria, 4-0 la Bucureşti şi apoi am făcut 0-0 la ei. Cu Austria nu aveai voie să nu te califici pe vremea aia. Nu aveam cum să nu batem Austria, dar asta a fost.



Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

AGERPRES: La ediţia din acest an naţionala a ratat din nou calificarea, este regretul cu atât mai mare cu cât suntem co-organizatori?

Ioan Andone: E un regret mare nu numai că suntem gazde, e un regret pentru că fotbalul românesc face paşi înapoi. E un regres al fotbalului românesc, naţionala noastră a dat tot timpul jucători de calitate şi tot timpul a putut să facă faţă în Europa destul de bine. Că nu ne-am calificat, asta e altceva, dar am jucat de multe ori de la egal la egal, acum nu mai putem juca de la egal la egal, înţelegeţi? Acum joci cu Luxemburg şi spui ‘domnule ce echipă au'. Dacă vorbeşti de performanţă şi nu înlănţui rezultate pozitive internaţionale poţi să spui orice vrei. Cine e Georgia, cine e Armenia? Intri pe teren cu 2-0, 3-0, doar mental. Noi eram mai puternici mental, dar s-a schimbat fotbalul din multe puncte de vedere, chiar foarte multe puncte de vedere.



AGERPRES: Credeţi că se pierde din importanţa acestei organizări prin faptul că lipsim de la întrecere?

Ioan Andone: Păi era altceva, aşa este. Dacă eram la acest Campionat European era altceva. Aşa eu mă mai gândesc dacă mă duc la meciuri sau nu, chiar dacă meseria mea a fost de antrenor şi activez în continuare în fotbal. E altfel când te duci să vezi un stadion, să vezi cum reacţionează echipele. Aşa, dacă era România implicată nici nu se punea problema să nu te duci, nici nu puteam să îmi închipui să nu mă duc să văd România. Dar lucrurile s-au schimbat după cum vedeţi şi în cupele europene cât de greu ajungem.



AGERPRES: Dar credeţi că are o importanţă aparte pentru România organizarea acestor meciuri?

Ioan Andone: Are importanţă, mai ales că am înţeles că vom organiza şi turneul final al Campionatului European de tineret, avem şi noi stadioane cum sunt în Occident, vor mai apărea, dar trebuie să avem şi noi echipe, să avem o campioană puternică, să avem naţională puternică. Eu nu zic să ne calificăm din doi în doi ani, dar să ai şanse. Noi avem cam puţine şanse. La cum evoluează fotbalul la echipa naţională şi de club o să fim bucuroşi dacă vom ajunge şi în Conference League, sau cum se numeşte (competiţia) asta nouă. Când noi ne gândeam înainte că trebuie să avem măcar o echipă în grupele Europa League, măcar una. Acum mai vorbim noi de grupele Europa League?



Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO

AGERPRES: În absenţa României de la EURO 2020, care sunt favoritele dumneavoastră?

Ioan Andone: Păi mie îmi place Franţa, asta ar fi numărul 1, şi Spania pe 2. Cam astea ar fi, îmi place şi stilul lor de joc, latini ca noi, cu pase, nu echipa cu pasă lungă, îmi plac echipele astea.



AGERPRES: Credeţi că e posibil să apară vreo surpriză?

Ioan Andone: E posibil, pentru că sunt naţionale bune, nu ştiu să nominalizez că nu le-am analizat în amănunt, dar sigur pot apărea, mai ales că a fost un an destul de greu pentru orice domeniu, nu numai pentru fotbal. Şi atunci nu poţi să ştii ce se va întâmpla, fără pauză iarnă, fără pauză vară, este un campionat atipic.



Ioan Andone, 61 de ani, a fost unul dintre cei mai apreciaţi fundaşi ai României, începându-şi cariera la Corvinul Hunedoara, apoi urmându-l pe antrenorul Mircea Lucescu la Dinamo şi la echipa naţională. După 1990 a evoluat în străinătate, la Elche şi Heerenveen. În cariera de tehnician a antrenat echipe precum Sportul Studenţesc, Petrolul Ploieşti, Dinamo, Rapid, CFR Cluj, dar şi formaţii din străinătate: Al Ahli Dubai, ŢSKA Sofia, FC Astana sau Apollon Limassol. Ca antrenor a câştigat campionatul României de două ori, cu Dinamo şi CFR Cluj.

Foto: (c) CORNEL MOCANU /Arhiva Istorică AGERPRES

El are în palmares o medalie de bronz cu echipa naţională de tineret a României la Campionatul Mondial de tineret, din Australia, în 1981. Are 55 de selecţii pentru echipa naţională a României şi 255 de meciuri în prima ligă de fotbal.



România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO

Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, ediţie aniversară, care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021. Cele 11 oraşe sunt: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Sevilla (Spania).