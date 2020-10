România trebuie să investească în sănătate, educaţie şi infrastructură (FIC)

România are nevoie de investiţii în sectoare strategice, precum sănătate, educaţie şi infrastructură, pentru a-şi reveni din punct de vedere economic, a afirmat, joi, Ramona Jurubiţă, preşedintele Consiliului Investitorilor Străini (FIC).

Ea a participat la conferinţa online "The Economist - Europe's Landscape in the Shadow of The Pandemic. Romania: Transformation - Recovery - Resilience"."Pentru a-şi reveni din punct de vedere economic, România va trebui să investească în anumite sectoare strategice: cel sanitar, educaţie şi infrastructură. Coloana vertebrală va trebui să fie transformarea digitală a acestor sectoare", a precizat ea.Potrivit acesteia, este momentul ca România să înceapă să realizeze reformele structurale, din administraţie, ceea ce o va ajuta să atragă şi să utilizeze mai multe fonduri europene.

"Trebuie să nu uităm punctele forte ale României, cum ar fi potenţialul energetic, mai ales în ceea ce priveşte resursele regenerabile, care va ajuta România să-şi atingă ţintele de decarbonare din 2050. Pentru aceasta avem nevoie de un mediu fiscal predictibil. Un alt domeniu este IT", a susţinut reprezentanta investitorilor străini.



Investiţiile publice şi cele private trebuie să meargă mână în mână, a continuat Jurubiţă.



"Una peste alta, din perspectiva investitorilor străini, avem tot ce ne trebuie pentru a beneficia de aceste oportunităţi, atât din perspectiva sectorului public, cât şi al celui privat", a mai spus Jurubiţă.