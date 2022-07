România va depăși pragul de 10.000 de cazuri noi pe zi! Otavian Jurma: 'Va fi mai devreme decât în scenariul pesimist prezentat de guvern'

Medicul Octavian Jurma afirmă că marţi va fi depăşit, probabil, pragul de 10.000 de cazuri noi de COVID-19 pe zi, mai devreme decât vârful anunţat în cel mai pesimist scenariu al Guvernului. "Spitalizările produse de infectările din această săptămână le vom vedea abia de săptămâna viitoare. Astfel în loc să avem un vârf la 10.000 de cazuri de infectări pe zi la mijlocul lui august este foarte posibil să avem un vârf la 10.000 de spitalizări pe zi şi peste 20.000 de cazuri noi pe zi la mijlocul lui august", consideră el.

Potrivit lui Jurma, în această săptămână, probabil chiar marţi, "vom depăşi pragul de 10.000 de cazuri noi pe zi, cu 2 săptămâni mai devreme decât vârful anunţat în cel mai pesimist scenariu prezentat de guvern".

"Media numărului de cazuri noi în această săptămână va fi în jurul a 9.000 de cazuri pe zi. În faţa acestei avalanşe de infectări retorica oficială se va muta de la minimizare valului ("vom avea un minival") pe minimizarea bolii "este mult mai blândă, doar o gripă sau răceală uşoară". Nu înţeleg de ce autorităţile continuă să nege riscurile infectării şi să vorbească despre pandemie la timpul trecut şi despre o boală sistemică ca de o simplă răceală. Este un discurs negaţionist menit să prevină comportamentul preventiv care este probabil văzut ca un pericol pentru economie de către decidenţi. Din păcate aceste greşeli şi falsuri repetate erodează încrederea în competenţa şi/sau buna credinţă a guvernului", a afirmat Octavian Jurma, într-o postare pe Facebook.

El a arătat că valul 6 a început acum 8 săptămâni şi continuă sa crească accelerat şi că "nu avem niciun semn că virusul devine mai blând cu fiecare val, dimpotrivă".

"Faptul că autorităţile uită să precizeze că numărul mic de spitalizări pe care îl vedem azi se datorează infectărilor de acum 1-2 săptămâni nu ajută la scăderea numărului de spitalizări ci îl sporeşte. Spitalizările produse de infectările din această săptămână le vom vedea abia de săptămâna viitoare. Astfel în loc să avem un vârf la 10.000 de cazuri de infectări pe zi la mijlocul lui august este foarte posibil sa avem un vârf la 10.000 de spitalizari pe zi şi peste 20.000 de cazuri noi pe zi la mijlocul lui august. Nu e totuna dacă ai zece mii de oameni infectaţi în fiecare zi sau zece mii de oameni spitalizaţi în fiecare zi", a argumentat medicul.

El a explicat că este o versiune mai putin virulentă decât Delta, dar mult mai infecţioasă decât Delta în faţa unei populaţii mult mai puţin vaccinate. Omicron-BA5 poate produce pagube la fel de mari ca Delta dacă creşterea accelerată se mai prelungeşte câteva săptămâni, a arătat acesta.

Potrivit lui Jurma, spitalele vor fi "lovite rău încă din această săptămână însă de săptămâna viitoare boala va reduce şi personalul sanitar disponibil".

"Copiii rămân cei mai vulnerabili în faţa variantei BA5 şi avem mare noroc că nu sunt şcolile deschise. Chiar şi aşa numărul de spitalizări în rândul minorilor continuă să crească mai repede decât în rândul adulţilor şi săptămâna debutează cu 565 de minori internaţi faţă de 391 la începutul săptămânii trecute", a adăugat el.

El a menţionat că în ajutorul acestui val de infectări vine valul de caniculă "care sileşte oamenii să socializeze în spaţii închise prevăzute cu aer condiţionat".

Medicul a prezentat măsurile pe care le ia în propria familie:

"1. Purtăm masca FFP2 în spaţiile închise

2. Suntem vaccinaţi cu doza 3 (booster)

3. Vom reduce interacţiunea socială la minimul esential şi vom evita toate evenimentele unde nu exista screening epidemiologic (în România asta inseamna 100% din evenimentele publice).

4. Dacă e necesar să participam la evenimente private restrânse, o vom face doar dacă suntem toţi de acord săne testam in ziua evenimentului.

Pare exagerat sau dificil? Nu la fel de exagerat si dificil ca o spitalizare fara tratament adecavat pe canicula asta. Mai bine sanatos acasa decat bolnav in spital dar asta e alegerea fiecaruia dintre noi", a scris medicul.

El a arătat că va menţine aceste măsuri personale până când trece valul, respectiv incidenta coboara sub 1 mie, ideal sub 0.5 la mie: "Asta inseamna ca in cel mai fericit caz in septembrie insa cel mai probabil in octombrie".