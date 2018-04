România va fi reprezentată de nouă atleţi la CE de 24 de ore de alergare de la Timişoara

România va avea în premieră o echipă participantă la un campionat european de 24 de ore de alergare, care va avea loc în acest an la Timişoara, o altă noutate pentru Federaţia Română de Atletism. La competiţia de la Timişoara şi-au făcut anunţată participarea ultramaratonişti de top, printre care şi deţinătoarea recordului în proba feminină, poloneza Patrycja Bereznowska, cu aproape 260 de km alergaţi în 24 de ore. „S-au încheiat înscrierile, am primit listele finale cu atleţii care vor veni să participe la Campionatul European. Ne bucură că avem 30 de ţări participante, ne bucură că din această perspectivă este cel mai mare organizat vreodată. Estimam undeva la 25 de ţări, după numărul de acum doi ani, din Franţa. Acum avem un record de 30. Numărul total de atleţi este de 180 şi ne bucură prezenţa unor nume extrem de importante, sportivi de top. Aş vrea să o menţionez pe poloneza Patrycja Bereznowska, care deţine recordul mondial la proba feminină de 24 de ore de alergare, cu 259,991 de kilometri alergaţi”, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, preşedintele comisiei de organizare a CE 24H, Diana Amza.

Preşedintele Federaţiei Române de Atletism, Florin Florea, îşi doreşte să se implice în organizarea a cât mai multe competiţii de alergare pe distanţe lungi, precum un campionat mondial de 24 de ore sau un campionat balcanic. „Ne gândim să facem un campionat balcanic, pentru că în această zonă sunt nouă ţări care îşi trimit atleţi la această competiţie. Vom propune, să vedem dacă se acceptă, pentru că dorim să dezvoltăm zona aceasta de alergare. Eu am descoperit-o cu mare bucurie, eu am făcut sprint şi am înţeles mai greu partea asta de alergare. Dar este o zonă într-o dezvoltare foarte mare în Europa şi a prins şi în România. Acest curent face parte din sportul de masă, ca să spunem aşa şi cred că trebuie să ne gândim şi noi federaţia de a mobiliza sportul de masă prin alergarea de toate felurile. Nu toată lumea trebuie să alerge ultra, nu asta era ideea, dar orice formă de alergare este bine să o promovăm. Trebuie să le arătăm oamenilor toate formele de alergare, pentru că dacă ies să se mişte vor veni şi copii şi practic va fi generaţia de peste 10-15 ani din care noi să seleăm sportivii de mare performanţă. Despre asta e vorba. Oarecum lumea a luat-o cumva înaintea noastră, a instituţiei şi ar fi cazul să ne unim să facem împreună demersurile astea. Oamenii au nevoie de mişcare, s-au unit cumva şi noi venim să instituţionalizăm treaba asta. Poate că e prea târziu, nu are importanţă, dar e bine ca federaţia să se implice. Alergarea prin sportul de masă trebuie încurajată. Trebuie ca oamenii să înţeleagă ce e cu 24 de ore, eu când am auzit mă gândeam cum să fugi 24 de ore? E complicat. Ei, nu e aşa. Asta trebuie să facă federaţia, să arate că lucrurile care ni se par complexe sunt simple. În consecinţă am aprobat în Consiliul General şi Campionatul Naţional de 24 de ore de alergare şi organizarea unui Campionat Naţional de 100 de kilometri, care sunt de fapt probe standardizate ale federaţiei internaţionale. Noi nu le-am făcut din varii motive, le-au făcut alţii cu vârf şi îndesat. Ungaria şi Polonia, care sunt top, nu e întâmplător că sunt printre primii pe pistă, pentru că au dezvolatat şi această latură. Eu sunt convinis că dacă vom avea un raport bun la aceste europene să luăm următoarele, poate chiar mondialele”, de declarat Florea.

Ţările care şi-au anunţat participarea la Campionatul European de 24 de ore de Alergare, de la Timişoara sunt: Germania, Bosnia-Herţegovina, Irlanda, Cehia, Grecia, Finlanda, Austria, Norvegia, Ungaria, Suedia, Ucraina, Belarus, Lituania, Marea Britanie, Danemarca, Polonia, Bulgaria, Italia, Franţa, Spania, Olanda, Croaţia, Macedonia, Estonia, Turcia, Slovenia, Belgia, Letonia, Serbia şi România.

România va fi reprezentată în premieră de 6 atleţi la CE de la Timişoara, din 26-27 mai, (Florin Sebastian Ioniţă, Răzvan Farkas, David Iancu, Bogdan Ofiţeru, Mihai Pantiş şi Claudiu Gorgan) şi 3 atlete (Mara Guler, Floricica Neacşu şi Ana-Maria Roşioară), care au obţinut acest drept în urma unor criterii stabilite de federaţie.

FRA va organiza la începutul lunii iunie cea de-a 63-a ediţii a Campionatelor Internaţionale ale României, al Cluj-Napoca, care îşi propune să deschidă drumul Grand Prix-urilor de atletism în România. În acest scop, FRA a stabilit un buget total de 100.000 de euro, premiile totalizând 30.000 euro. Premiile vor fi acordate astfel: 6 probe Premium (400 m, lungime, triplu salt, la feminin, greutate, suliţă, 100 m, la masculin) vor fi recompensate cu 1.600 euro locul 1, 400 euro locul 2, 200 euro locul 3; ştafetele au fost prevăzute cu 240 euro pentru locul 1, 200 euro locul 2 şi 160 euro locul 3; celelalte 32 de probe vor avea următoarele premii: locul 1 - 200 euro, locul 2 - 150 euro, locul 3 - 100 euro.

Totodată, vor fi acordate premii de performanţă, stabilite conform Tabelei Internaţionale de Punctaj: 600 euro pentru cea mai bună performanţă a concursului, 400 euro pentru a doua performanţă şi 200 euro pentru al treilea rezultat.

"Încercăm să atragem cât mai mulţi sportivi străini, având premii foarte tentante la anumite probe. Noi ne dorim ca această competiţie să fie un fel de repetiţie pentru o competiţie de nivel european pe care să o accesăm la anul, să încercăm să o propunem Federaţiei Europene de Atletism. Este drumul către o competiţie care se numeşte Grand Prix Permit şi acolo trebuie să întrunim mai multe criterii", a declarat secretarul general al FRA, Augustin Iancu.

Printre performerii români care şi-au confirmat participarea se numără triplusaltista Andreea Panţuroiu, campioană europeană de tineret, Alina Rotaru, campioană mondială universitară la lungime, Andrei Gag, vicecampion mondial indoor la aruncarea greutăţii în 2017, Bianca Răzor, cea mai bună atletă din Balcani în 2017, practic întregul lot naţional al României. Au fost trimise invitaţii, aşteptându-se confirmarea participării, pentru peste 30 de sportivi străini.

Ca o premieră, impusă de cerinţa de a primi statutul de Grand Prix Permit din partea European Athletics, vor exista şi bilete de acces pe stadion, în valoare de 20 de lei pe reuniune şi 30 de lei, abonamentul pentru ambele reuniuni, copiii având reducere de 50 la sută, conform news.ro.