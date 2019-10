România va înfrunta, sâmbătă, începând cu ora 19:00, reprezentativa Insulelor Feroe, în preliminariile pentru Euro 2020

Echipa națională a României va înfrunta, sâmbătă, începând cu ora 19:00, reprezentativa Insulelor Feroe, în preliminariile pentru Euro 2020.

Selecționerul Cosmin Contra a prefațat meciul cu Insulele Feroe: „Ne așteaptă un meci greu, contra unei echipe care joacă bine, în special în meciurile de pe teren propriu. Experiența de pe terenurile sintetice nu ne dă motive să fim liniștiți, dar mesajul transmis de mine s-a văzut la antrenamentele din această săptămână. Am încredere că jucătorii mei vor da dovadă de multă maturitate și sper că ceea ce am pregătit se va vedea în meci. Trebuie să avem atitudine, să respectăm adversarii și să știm ce meci jucăm. Totul depinde de abordarea noastră. Trebuie să avem o mentalitate sănătoasă în acest meci pentru a câștiga. Sunt liniștit, jucătorii noștri s-au antrenat foarte bine și au înțeles ceea ce le-am transmis. Voi încerca să folosesc cel mai bun prim «11» pe care îl am la dispoziție. Mă gândesc doar la meciul cu Feroe, nu la cel cu Norvegia. Mi-e teamă de orice meci, atât timp cât întâlnim un oponent care nu are niciun punct, dar a avut momente în care a dominat orice adversar. Inclusiv cu noi, la Cluj, cei din Feroe s-au apropiat destul de periculos de poarta noastră”, potrivit Mediafax.

În clasamentul grupei F, Spania este lider, cu un total de 18 puncte. Suedia se află pe locul al doilea, cu 11 puncte. Locul 3 este ocupat de România, cu un total de 10 puncte. Norvegia se află pe poziția 4, cu 9 puncte. Malta se află pe 5, cu 3 puncte, iar Insulele Feroe ocupă ultimul loc, fără niciun punct.

În partida tur, România a învins Insulele Feroe, cu scorul de 4-1. Golurile au fost marcate de Ciprian Deac (26), Claudiu Keșeru (29, 32) și George Pușcaș (63).

Programul României:

15 octombrie: România – Norvegia (ora 21:45)

15 noiembrie: România – Suedia (ora 21:45)

18 noiembrie: Spania – România (ora 21:45)

Echipe probabile:

Insulele Feroe: Nielsen - Vatnhamar, Vatnsdal, Gregersen, Baldvinsson, Davidsen - Edmundsson, Hansson, Bjartalio, Bartalsstovu – Olsen

România: Tătărușanu - R. Benzar, Chiricheș, Ad. Rus, Bancu - R. Marin, Bordeianu, Fl. Coman - I. Hagi - G. Pușcaș, Fl. Andone