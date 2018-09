Românii care protestau în Spania împotriva lui Dăncilă, alungaţi de Poliţie. 'Mafia pesedistă lucrează și aici' (VIDEO)

Protestatarii din Spania a care o așteaptă pe Viorica Dăncilă să ajungă la Palatul Zarzuela din Madrid spun că au fost alungați de poliția spaniolă. Cu toate acestea, românii prezenți lângă Palatul Zarzuela spun că vor găsi soluții pentru a protesta, informează stiridiaspora.ro.

"Am fost la protest la Palatul Zarzuela, Madrid. Am fost practic alungati deoarece politia a zis ca nu avem voie acolo,desi ne-am mutat intr-o parcare si nu ne-au lasat nici acolo zicand ca limita o pun ei, fiind o zona securizata. In cealalta parte la Moncloa, ne-au fost retinute documentele, ca sa nu mai zic ca am fost urmariti cu masinile si dubele politiei nationale. Dezastru... dar nu cedam!!!" este mesajul Cosminei Dogariu, una dintre protestatarele care au fost prezente în fața Palatului de la ora 8 dimineaţa.

Într-o înregistrare video publicată de protestatari pe Facebook, unul dintre aceştia acuză poliţia spaniolă că acţionează la ordinele "mafiei pesediste" când îi ameninţă cu amenzi între 800 şi 8000 de lei.

