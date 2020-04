Românii din comunitățile istorice, ai cui sunt?

Nenorocirea care a cuprins planeta in ultimele luni a adus pentru noi toti o serie de restrictii sau o serie de lipsuri, pe care nu ni le-am fi inchipuit pana de curand. Acesta este aspectul cu care se confrunta si romanii de pretutindeni, atat cei din diaspora, cat si cei din provinciile istorice.

Daca ne referim la cei din diaspora, unde majoritatea traiesc in tarile din Vest, bucurandu-se de sisteme medicale mai moderne, cei din comunitatile istorice, fie ca vorbim de Ucraina, Serbia, Bulgaria, sau Republica Moldova, intampina alta situatie, ei nu se pot bucura de aceleasi conditii,

Astfel, autoritatile de la Bucuresti sau din judetele invecinate, daca in trecut aveau tot felul de proiecte de sprijin, cum erau infratirile intre orase, bursele acordate copiilor romanilor din Ucraina sau sprijinul financiar oferit de judete ca Suceava, Iasi, Maramures, Timis, etc, anul acesta nu se intampla nimic. De asemenea, despre Programul de tabere ARC, unul dintre cele mai accesate de catre cei plecati peste granite, ce aducea in Romania mii de copii in fiecare an, nu se aude nimic.

Dar dincolo de toate astea, poate ajutorul cel mai de pret ar fi in aceste momente, dotarea cu echipamente medicale, cum ar fi masti, combinezoane, manusi etc. Acest lucru s-ar putea face foarte simplu, fie in baza acordurilor deja existente, fie prin donatii directe regiunilor unde locuiesc romani, ori direct catre autoritatile locale din tarile si zonele respective.

Mediul asociativ, dar si cultele s-au dovedit in toti acesti ani un partener bun pentru statul roman, indiferent de care autoritati vorbim, cele nationale sau locale. Din pacate, vedem iarasi cum alti vecini ai tarii noastre ne-au luat-o inainte, fie ca au facut-o oficial, prin autoritati, fie prin asociatii care activeaza pe teritoriul acestor tari.

Poate totusi inca nu este timpul trecut ca autoritatile statului roman sa nu uite din nou de romanii din comunitatile istorice si sa ii ajute prin multitudinea de institutii create tocmai pentru acesta lucru. Pentru ca romanii din comunitatile istorice sunt tot "ai nostri" si nu trebuie sa ii lasam din nou, mai ales acum, cand au asa mare nevoie de ajutorul nostru.