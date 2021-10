Românii le au CU SPECULA, în plină explozie a facturilor: o firmă de energie a fost LUATĂ cu asalt de candidați

Cel mai bine plătit job al săptămânii vine din IT – deep learning engineer într-o companie care analizează datele despre Pământ şi mediul înconjurător, oferind soluţii de management al resurselor de ape, păduri, adaptare climaterică şi prevenirea dezastrelor, se arată în datele puse la dispozişie de platforma de recrutare bestjobs pentru emisiunea ”Ora de profit.ro” de la Prima TV.

Postul presupune relocare în Luxemburg, iar cel care şi-l va adjudeca va trebui să creeze algoritmi şi analize de date pentru interpretări şi previziuni de fenomene de evoluţie a mediului înconjurător. Oferta salarială este între 3.200 şi 5.000 de euro pe lună, scrie Agerpres.

În ceea ce priveşte top trei salarii în funcţie de domeniul, podiumul este ocupat în întregime tot de IT. Astfel, pe primul loc este un job de ”fullstack software engineer”, cu un salariu cuprins între 2.500 şi 4.000 de euro. Pe locul doi – ”java deleoper”, cu un salariu de 3.500 de euro, iar pe trei – ”web developer”, cu un salariu de 3.000 – 3.500 de euro. Toate job-urile sunt în companii din România, care permit şi munca remote.

Potrivit bestjobs, vânzările sunt domeniul cu cele mai multe angajări săptămâna aceasta, având atât cea mai mare rată de angajare, cât şi cel mai mare volum de job-uri disponibile.

Iar în ceea ce priveşte cel mai bun oraş pentru angajări, acesta rămâne în continuare Bucureştiul, dar vin tare din spate Braşovul şi Târgu Mureş. Ofertele de job-uri sunt preponderent în IT şi vânzări. Angajatorul cu cele mai multe CV-uri primite a fost o companie din domeniul furnizării de energie, care are 50 de posturi deschise în acest moment – operaţional, inginerie, IT, legal, contabilitate, comercial şi marketing.

În schimb, job-ul cu cele mai multe aplicări a fost săptămâna aceasta unul de ”agent customer care” pentru o companie de retail online. Postul este unul remote, iar pentru ocuparea lui şi-au trimis CV-urile peste 450 de persoane. Top trei cele mai dorite domenii pentru job-uri remote este deschis de vânzări, urmate de call center şi IT. Cererea şi oferta de muncă au înregistrat cele mai mari valori în Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov, Târgu Mureş şi Iaşi pentru job-uri din domenii precum vânzări, financiar / contabilitate, IT / telecom şi marketing, în vreme ce la polul opus se află oraşe precum Giurgiu, Alba Iulia, Bacău, Suceava, Satu Mare şi Deva şi domenii ca babysitter, legal, educaţie şi turism / horeca.