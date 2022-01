Românii primesc un avertisment înainte de valul 5: STOP testelor antigen rapide ce NU sunt recomandate de Comisia Europeană

Comitetul pentru securitatea sanatatii al Comisie Europene a stabilit o lista a testelor rapide antige COVID 19 cat si un set de date standardizate care trebuie incluse in certificatele rezultatelor ale testului COVID -19.

Statele membru UE au convenit în unanimitate cu privire la o recomandare a Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru utilizarea testelor rapide de antigen și recunoașterea reciprocă a rezultatelor testelor COVID-19 pe întreg teritoriul UE, dupa cum urmeaza:

1. Lista comuna a testelor rapide antigen COVID 19, care sunt considerate adecvate pentru utlizare si sunt in conformitate cu strategiilor de testare, trebuie sa indeplineasca criteriile agreate la nivelul U.E –Anexa I;

2. Un set comun de date standardizate care trebuie incluse în certificatele care prezinta rezultatul ale testului COVID-19, facilitând în continuare recunoașterea reciprocă a rezultatelor testului COVID-19 – Anexa II

3. Lista comună a testelor antigenice de laborator COVID-19 – Anexa III –adoptata la data de 20 octombrie 2021

Prima actualizare a Listei comune a testelor rapide antigen COVID 19 a fost aprobată de Comitetul pentru securitatea sănătății la 10 mai 2021, o a doua actualizare la 16 iunie 2021, o a treia actualizare la 7 iulie 2021, o a patra actualizare la 14 iulie 2021, o a cincea actualizare la 23 iulie 2021, a a șasea actualizare pe 20 octombrie 2021, o a șaptea actualizare pe 10 noiembrie 2021, o a opta actualizare pe 8 decembrie 2021 si a noua actualizare pe data de 21 Decembrie 2021.

Testele rapide antigen care se bazează exclusiv pe materiale de prelevare, altele decât probele nazale, orofaringiene și/sau nazofaringiene (de exemplu, saliva, spută, sânge și/sau fecale), nu sunt incluse în lista comună a UE a testelor antigenice.

In prezent pe lista comuna sunt 184 teste rapide antigen care in prezent indeplinesc criteriile propuse de catre U.E., insa sunt si teste care au fost eliminate de pe lista cu ar fi :

NOVA Test ® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography Producator : Atlas Link Technology Co. Ltd., eliminat de pe lista in data de 10 decembrie 2021 cu perioada de gratie pana la data de 2 februarie 2022;

COVID-19 Antigen Rapid Test Device . Producator : Azure Biotech, Inc., eliminat de pe lista in data de 21 decembrie 2021 cu perioada de gratie pana la data de 15 februarie 2022;

DIAQUICK COVID -19 Ag Cassette . Producator : DIALAB GmbH, eliminat de pe lista in data de 8 decembrie 2021 cu perioada de gratie pana la data de 2 februarie 2022

V-CHEK, 2019-nCoV Ag Rapid Test Kit (Immuno-chromatography) . Producator Guangzhou Decheng Biotechnology CO., Ltd , eliminat de pe lista in data de 21 decembrie 2021 cu perioada de gratie pana la data de 15 februarie 2022;

VivaDiag Pro SARS-CoV-2 Ag Rapid Test. Producator VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.. Eliminat de pe lista in data de 10 Noiembrie 2021 cu perioada de gratie pana la data de 05 Ianuarie 2022.

Doar rezultatele testelor bazate pe specimene nazale, orofaringiene și/sau nazofaringiene ar trebui să fie valabile pentru eliberarea certificatelor de testare pentru certificatul digital COVID al UE.

Pe baza definițiilor și criteriilor intermediare care au fost convenite de experți la 29 iunie 2021, Grupul de lucru tehnic a convenit la 21 septembrie 2021 asupra unor definiții suplimentare, domeniului de aplicare, considerații și criterii care urmează să fie aplicate studiilor independente de validare care evaluează performanța clinică a antigenului rapid. teste pentru diagnosticul COVID-19. Aceste definiții suplimentare, domeniul de aplicare, considerații și criterii sunt utilizate de Grupul de lucru tehnic în plus față de cele prezentate în Recomandarea Consiliului 2021/24/01 atunci când se evaluează propunerile pentru noi teste rapide de antigen care urmează să fie incluse în lista comună a UE. Acestea au fost aplicate tuturor propunerilor primite după 12 iulie 2021. În ceea ce privește testele rapide cu antigene care au fost incluse în lista comună a UE a testelor rapide cu antigene înainte de această dată, criteriile se vor aplica din mai 2022.

Criteriile agreate la nivelul U.E. pentru lista comuna a testelor rapide antigen:

sunt utilizate în practică în cel puțin un stat membru al UE și care au fost validate de cel puțin un stat membru al UE;

Testele antigenice rapide care utilizeaza un amestec de materiale prelevatoare de probe diferite (tampoane nazale, orofaringiene si/sau nazofaringiene precum si alte tipuri de specimene, cum ar fi saliva) ar putea fi incluse in lista comuna UE. Insa, studiile de validare ale acestor teste ar trebui sa prezinte rezultatele si informatiile pentru fiecare tip de specimen in parte. Doar rezultatele de validare bazate pe tampoane nazale, orofaringiene si/sau nazofaringiene ale unor astfel de dispozitive vor fi revizuite de Grupul de Lucru Tehnic si evaluate pe baza criteriilor specificate.

Doar rezultatele testelor bazate pe specimene nazale, orofaringiene si/sau nazofaringiene ar trebui sa fie valabile pentru emiterea certificatelor de testare pentru Certificatul Digital al UE privind COVID.

Lista comuna UE a testelor antigenice nu include autotestarile antigenice rapide. Aceasta include doar acele teste antigenice rapide efectuate de personal medical instruit sau operatori instruiti unde se cuvine (in conformitate cu Recomandarea (UE) 2020/1743 a Comisiei din 18 noiembrie 2020).

Lista comuna UE a testelor antigenice nu include testarile antigenice rapide combinate, care constau in amestecarea a multiple probe prelevatoare intr-un lot sau esantion combinat pentru testare.

Doar testele antigenice rapide care poarta marcajul CE sunt incluse in lista comuna UE a testelor antigenice.

